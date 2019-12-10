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Новости oilru.com
Украина и газ
Миллер раскрыл содержание газового договора с Украиной
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«Нефть России», 21.12.19, Москва, 13:33 Транзит газа через Украину в 2020 году составит 65 миллиардов кубометров, и по 40 миллиардов в 2021-2024 годах, заявил Глава "Газпрома" Алексей Миллер.
В свою очередь министр энергетики Украины Алексей Оржель отметил, что тариф вырастет из-за снижения объемов прокачки.
Соглашение предусматривает отказ от новых претензий, отзыв исков и выплату около 2,9 миллиарда долларов по решениям Стокгольмского арбитражного суда.
Кроме того "Газпром" и "Нафтогаз" подпишут соглашение об урегулировании взаимных претензий по действующим контрактам. С Киевом российская компания подпишет мировое соглашение о снятии претензии антимонопольного комитета Украины.
Еврокомиссия в рамках нового соглашения по газовому сотрудничеству гарантирует соответствие транзита нормам ЕС, украинская сторона — независимость регулятора, защиту интересов заказчика транзита, предсказуемость и экономическую обоснованность тарифообразования.