«Нефть России», 20.12.19, Москва, 11:35 ФРГ будет реагировать на санкции США против "Северного потока — 2", но считать реакцию немецкого канцлера Ангелы Меркель на них "объявлением войны" американскому лидеру Дональду Трампу – это преувеличение, считает гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.



Как отметило немецкое издание Bild, реакция Меркель на американские санкции против "Северного потока — 2" - это "четкое объявление войны" президенту США. При этом Bild сообщал, что Меркель не потерпит, чтобы США продолжали подрывать проект газопровода, который пользуется ее поддержкой.



"Я думаю, что это журналистское преувеличение. Уж кто-кто, а Германия объявлять войну не будет, она будет реагировать на американские действия. Но даже эта реакция направлена на то, чтобы каким-то образом противоречия смягчить", - сказал Кортунов РИА Новости.



"Война – слишком сильное слово, это другой уровень конфронтации, до которого пока что, мне кажется, дело не дошло. Не надо забывать, что вообще торговые отношения находятся в ведение Брюсселя, а не Берлина. Поэтому торговую войну может объявить Евросоюз. Но, конечно, он на это не пойдет. А сама Германия в одиночку такую войну объявить просто не может в силу того, что целый ряд прерогатив по внешней торговле переданы на наднациональный уровень", - подчеркнул эксперт.



По его словам, при этом немцы будут продолжать сопротивляться американскому давлению, а Меркель в настоящий момент не может просто изменить свою позицию по "Северному потоку — 2" сколько-нибудь существенно, не потеряв при этом лица.



Как отметил гендиректор РСМД, противоречия между Берлином и Вашингтоном не ограничиваются реализацией "Северного потока — 2". По его словам, они затрагивают более широкий круг вопросов, некоторые из которых для Берлина более существенны, нежели судьба газопровода, например, вероятность новых американских тарифов относительно немецких автомобилей и запчастей к ним.



Эксперт полагает, что и президент США не заинтересован в том, чтобы совсем обострять отношения с Берлином сейчас, так как в будущем году в Соединенных Штатах пройдут президентские выборы. "Это дополнительный козырь, который он даст в руки демократов. Поэтому по общим торговым отношениям основные баталии могут развернуться после выборов, в случае, если Трампа переизберут. Тогда давление, наверное, будет вновь усиливаться", - пояснил он.



Канцлер ФРГ в среду заявила, что Берлин против экстерриториальных санкций США, намерен "решительно обсуждать" вопрос о мерах Вашингтона против "Северного потока — 2".



Сенат США во вторник проголосовал за оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены средства на "противодействие России" в различных областях, санкции против "Северного потока — 2" и военная помощь Украине. Теперь документ должен поступить на подпись президенту страны Дональду Трампу, который уже заявил, что готов незамедлительно подписать его.



Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, участниками проекта, в частности, являются европейские компании. "Газпром" ранее неоднократно заявлял, что планируется достроить его в 2019 году.



Против "Северного потока-2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток — 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.



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