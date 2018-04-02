«Нефть России», 20.12.19, Москва, 11:28 Объем водных ресурсов России увеличится на 8-10% из-за изменения климата в первой половине XXI века, сообщается в докладе Минприроды "О состоянии и использовании водных ресурсов РФ". При этом в некоторых регионах ожидается засуха.

По данным Минприроды, запасы воды в многолетней мерзлоте и подземных льдах в России составляют 5% мирового объема. Вода в российских ледниках занимает менее 0,1% от общемировой величины этой группы водных ресурсов (подавляющая часть ледников сконцентрирована в Антарктиде и Гренландии).



Из-за потепления ожидается приток воды, но в ряде регионах возможна засуха.



"В большинстве регионов РФ следует ожидать увеличения годового стока рек до 10-15%. Вместе с тем, в ряде густонаселенных регионов – на территориях субъектов Черноземного Центра, Южного федерального округа, юго-западной части Сибирского федерального округа, которые и в современных условиях имеют довольно ограниченные водные ресурсы, - следует ожидать уменьшения годового стока рек от 5% до 15%. В целом для территории России наиболее вероятно увеличение водных ресурсов на 8-10%", - сообщается в докладе.



"Потепление климата оказывает особенно большое влияние на сезонный сток рек; эти процессы уже происходят практически на всей территории России, и ожидается их усиление в перспективе. Наиболее значительно изменится зимний сток рек; в Центральном ФО, Приволжском ФО и в юго-западной части Северо-Западного ФО увеличение зимнего стока составит 60-90%, летнего - 20-50%, в остальных ФО увеличение зимнего и летнего стока будет находиться в пределах от 5% до 40%. В ряде субъектов Федерации произойдет незначительное (до 10%) увеличение стока весеннего половодья, в то же время в областях Черноземного Центра и в южной части Сибирского ФО сток рек в весенний период уменьшится на 10-20%", - прогнозирует Минприроды.



Минприроды России совместно с РАН доработает Климатическую доктрину страны с учетом последних исследований и выводов науки.



"В ряде промышленно развитых районов страны (Москва, Санкт-Петербург и др.) интенсивная эксплуатация подземных вод вызывает постоянное снижение их уровня (до 1 м в год). Воронки депрессии в зонах сосредоточенного водоотбора подземных вод развились уже на площади в сотни квадратных километров. В этих районах ухудшается качество подземных вод, отмечаются подсос морских вод к водозаборам, например в Крыму, просадки земной поверхности, активизируются карстовые процессы. Таким образом, назрела необходимость в мероприятиях по искусственному восполнению подземных вод и управлению их качеством и использованием во многих районах нашей страны", - отмечает Минприроды.



Россия, занимая 1/6 всей земной суши с протяженностью 60 тыс. км водного побережья, омывается водами 12 морей, принадлежащих бассейнам Северного Ледовитого, Тихого и Атлантического океанов, а также внутриматерикового Каспийского моря, отличается обилием природных вод, хорошо развитой речной сетью и системой озер. На территории России насчитывается свыше 2,5 млн больших и малых рек, более 2,7 млн озер, сотни тысяч болот и других объектов водного фонда. В целом под водой (без болот) занято 72,2 млн га, из них 27,4 млн га (38,0%) включены в состав земель водного фонда, остальные земли под водой распределены между другими категориями. Значительная их доля приходится на лесной фонд, земли сельскохозяйственного назначения и земли запаса.

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