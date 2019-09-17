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Роснефть

"Роснефть" провела масштабные перестановки в управленческом составе

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«Нефть России», 20.12.19, Москва, 00:32    "Роснефть" в рамках оптимизации организационной структуры, направленной на повышение эффективности деятельности, приняла несколько организационно-кадровых решений.

Согласно сообщению компании, вице-президентом по внутреннему сервису назначен Эрик Лирон, ранее занимавший должность первого вице-президента по разведке и добыче. "В условиях осложнившейся ситуации на рынке сервисных услуг, назначение Эрика Лирона - одного из лучших мировых специалистов в области сервисного бурения - позволит компании существенно усилить блок внутреннего сервиса и повысить эффективность процессов добычи", - поясняет "Роснефть".
 
Первым вице-президентом по развитию нефтегазового и шельфового бизнеса назначен Зелько Рунье, ранее занимавший должность вице-президента по шельфовым проектам. Назначение призвано оптимизировать управление по направлениям нефтедобычи, газодобычи и освоения шельфа, рассчитывает НК.
 
Вице-президент по кадровым и социальным вопросам Юрий Калинин в связи с истечением срока трудового контракта и выходом на пенсию переходит на другую работу в периметре компании. В ПАО "НК "Роснефть" Калинин будет курировать работу ветеранских организаций.
 
Вице-президентом по кадровым и социальным вопросам ПАО "НК "Роснефть" назначен Алексей Артемьев, работающий в кадровом блоке компании с 2012 года.
 
Вице-президентом-главным геологом назначен Андрей Поляков. Андрей Лазеев, ранее занимавший этот пост, назначен генеральным директором ООО "Таас-Юрях Нефтегазодобыча".Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562380/

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"Роснефть" провела масштабные перестановки в управленческом составе

«Нефть России», 20.12.19, Москва, 00:32   "Роснефть" в рамках оптимизации организационной структуры, направленной на повышение эффективности деятельности, приняла несколько организационно-кадровых решений.

Согласно сообщению компании, вице-президентом по внутреннему сервису назначен Эрик Лирон, ранее занимавший должность первого вице-президента по разведке и добыче. "В условиях осложнившейся ситуации на рынке сервисных услуг, назначение Эрика Лирона - одного из лучших мировых специалистов в области сервисного бурения - позволит компании существенно усилить блок внутреннего сервиса и повысить эффективность процессов добычи", - поясняет "Роснефть".
 
Первым вице-президентом по развитию нефтегазового и шельфового бизнеса назначен Зелько Рунье, ранее занимавший должность вице-президента по шельфовым проектам. Назначение призвано оптимизировать управление по направлениям нефтедобычи, газодобычи и освоения шельфа, рассчитывает НК.
 
Вице-президент по кадровым и социальным вопросам Юрий Калинин в связи с истечением срока трудового контракта и выходом на пенсию переходит на другую работу в периметре компании. В ПАО "НК "Роснефть" Калинин будет курировать работу ветеранских организаций.
 
Вице-президентом по кадровым и социальным вопросам ПАО "НК "Роснефть" назначен Алексей Артемьев, работающий в кадровом блоке компании с 2012 года.
 
Вице-президентом-главным геологом назначен Андрей Поляков. Андрей Лазеев, ранее занимавший этот пост, назначен генеральным директором ООО "Таас-Юрях Нефтегазодобыча".
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
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Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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