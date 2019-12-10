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Украина и газ

Россия и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа

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«Нефть России», 20.12.19, Москва, 00:01    Россия и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа в Евросоюз с 1 января 2020 года, сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович на пресс-конференции по итогам переговоров по транзиту газа.
 
"Мы достигли соглашения в принципе", - сказал он журналистам в Берлине по итогам многочасовых переговоров.
 
Достижение соглашения он назвал "позитивными новостями для Европы, России и Украины".
 
В свою очередь министр энергетики России Александр Новак сообщил, что стороны подготовили детальный проект протокола к будущему соглашению по газу, но его еще предстоит согласовать.
 
"Мы сегодня действительно очень хорошо поработали, подготовили проект протокола, детальный протокол, который в высокой степени готовности, который в настоящее время требует согласования, и надеюсь, что в ближайшее время мы выйдем на окончательные договоренности", - сказал он.
 
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель также заявил, что Украина, Россия и Еврокомиссия "хорошо поработали" и наработали протокол, который приближает подписание транзитного контракта. Эти наработки должны быть согласованы политическим руководством в Киеве и Москве, отметил он.
 
"В ближайшее время, я уверен, мы достигнем положительных результатов для всех сторон", - добавил Оржель.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562379/

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Россия и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа

«Нефть России», 20.12.19, Москва, 00:01   Россия и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа в Евросоюз с 1 января 2020 года, сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович на пресс-конференции по итогам переговоров по транзиту газа.
 
"Мы достигли соглашения в принципе", - сказал он журналистам в Берлине по итогам многочасовых переговоров.
 
Достижение соглашения он назвал "позитивными новостями для Европы, России и Украины".
 
В свою очередь министр энергетики России Александр Новак сообщил, что стороны подготовили детальный проект протокола к будущему соглашению по газу, но его еще предстоит согласовать.
 
"Мы сегодня действительно очень хорошо поработали, подготовили проект протокола, детальный протокол, который в высокой степени готовности, который в настоящее время требует согласования, и надеюсь, что в ближайшее время мы выйдем на окончательные договоренности", - сказал он.
 
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель также заявил, что Украина, Россия и Еврокомиссия "хорошо поработали" и наработали протокол, который приближает подписание транзитного контракта. Эти наработки должны быть согласованы политическим руководством в Киеве и Москве, отметил он.
 
"В ближайшее время, я уверен, мы достигнем положительных результатов для всех сторон", - добавил Оржель.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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