Здравствуйте, !
Сегодня 21 декабря 2019 года, суббота , 03:48:06 мск
Нефть, Brent: $66.68 +0,5
Валюта:    62.53 -0,05    69.59 -0,1
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: welcome@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1278,38 Мб информации:

  • 540516 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 
Rambler's Top100
Я принимаю Яндекс.Деньги

Новости oilru.com


 
Экономика

Путин заявил об устойчивости рубля к колебаниям цен на нефть

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 19.12.19, Москва, 16:57     Экономика России адаптировалась к внешним шокам, рубль стал устойчив к колебаниям цен на нефть, заявил президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции. Путин, отвечая на вопрос о санкциях, которые вводятся в отношении России, отметил, что подобные ограничения, в том числе и в отношении других стран отражаются на мировой экономике и торговле.
 
"Вот скажем, США вводят ограничения в отношении Китая, это тоже санкции, на самом деле, это отражается на всей мировой экономике. Мировой уровень торговли сразу упал. Если дальше будет продолжаться (ограничение - ред.) и дальше будет падать… И мы от этого тоже страдаем, потому что это отражается на нас и на востребованности наших основных экспортных товаров и так далее", - сказал Путин.
 
"Ничего хорошего в этом нет, но наша экономика, это я могу совершенно с полной ответственностью заявить, адаптировалась к внешним шокам, а национальная валюта стала гораздо более устойчивой и в связи с возможными колебаниями (цен - ред.) на энергоносители. В этом смысле происходит определенное отстегивание нашей экономики и национальной валюты от мировых рынков нефти", - сказал глава РФ.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562378/

Путин заявил, что Россия будет зеркально отвечать на санкции СШАРоссия и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа
Просмотров: 816
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0

Ссылки по теме


 
Анонсы
Реплика: Saxo Bank: Инвесторы, трепещите!
Выставки:
Новости
Декабрь 2019
пн вт ср чт пт сб вс
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

 
20.12.19 · Эксперт оценил реакцию Меркель на санкции США против Nord Stream 2
20.12.19 · Водные ресурсы России вырастут на 8-10% из-за глобального потепления
20.12.19 · "Роснефть" провела масштабные перестановки в управленческом составе
20.12.19 · Россия и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа
19.12.19 · Путин заявил об устойчивости рубля к колебаниям цен на нефть
19.12.19 · Путин заявил, что Россия будет зеркально отвечать на санкции США
19.12.19 · Проблема «Северного потока -2» становится политической
19.12.19 · Президент России надеется на достижение договоренностей с Украиной по газу
19.12.19 · Американские сенаторы уже угрожают подрядчикам "Северного потока-2"
19.12.19 · Росстат в четыре раза увеличил оценку роста реальных доходов населения
19.12.19 · В Польше заявили, что обеспечат себя газом без украинского транзита
19.12.19 · Трамп уверен, что сенат конгресса восстановит справедливость
19.12.19 · Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампу
19.12.19 · "Укрнафта" сообщила о победе в споре с Россией в швейцарском суде на $44 млн
19.12.19 · Сокращение добычи нефти: самый трудный год — впереди

 Архив новостей

 Поиск:
  
 

 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

Путин заявил об устойчивости рубля к колебаниям цен на нефть

«Нефть России», 19.12.19, Москва, 16:57    Экономика России адаптировалась к внешним шокам, рубль стал устойчив к колебаниям цен на нефть, заявил президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции. Путин, отвечая на вопрос о санкциях, которые вводятся в отношении России, отметил, что подобные ограничения, в том числе и в отношении других стран отражаются на мировой экономике и торговле.
 
"Вот скажем, США вводят ограничения в отношении Китая, это тоже санкции, на самом деле, это отражается на всей мировой экономике. Мировой уровень торговли сразу упал. Если дальше будет продолжаться (ограничение - ред.) и дальше будет падать… И мы от этого тоже страдаем, потому что это отражается на нас и на востребованности наших основных экспортных товаров и так далее", - сказал Путин.
 
"Ничего хорошего в этом нет, но наша экономика, это я могу совершенно с полной ответственностью заявить, адаптировалась к внешним шокам, а национальная валюта стала гораздо более устойчивой и в связи с возможными колебаниями (цен - ред.) на энергоносители. В этом смысле происходит определенное отстегивание нашей экономики и национальной валюты от мировых рынков нефти", - сказал глава РФ.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Октябрь 2019
пн вт ср чт пт сб вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
 Ноябрь 2019
пн вт ср чт пт сб вс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 Декабрь 2019
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      