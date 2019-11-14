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Путин заявил об устойчивости рубля к колебаниям цен на нефть
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«Нефть России», 19.12.19, Москва, 16:57 Экономика России адаптировалась к внешним шокам, рубль стал устойчив к колебаниям цен на нефть, заявил президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции. Путин, отвечая на вопрос о санкциях, которые вводятся в отношении России, отметил, что подобные ограничения, в том числе и в отношении других стран отражаются на мировой экономике и торговле.
"Вот скажем, США вводят ограничения в отношении Китая, это тоже санкции, на самом деле, это отражается на всей мировой экономике. Мировой уровень торговли сразу упал. Если дальше будет продолжаться (ограничение - ред.) и дальше будет падать… И мы от этого тоже страдаем, потому что это отражается на нас и на востребованности наших основных экспортных товаров и так далее", - сказал Путин.
"Ничего хорошего в этом нет, но наша экономика, это я могу совершенно с полной ответственностью заявить, адаптировалась к внешним шокам, а национальная валюта стала гораздо более устойчивой и в связи с возможными колебаниями (цен - ред.) на энергоносители. В этом смысле происходит определенное отстегивание нашей экономики и национальной валюты от мировых рынков нефти", - сказал глава РФ.