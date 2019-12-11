«Нефть России», 19.12.19, Москва, 16:45 Россия будет зеркально поступать в случае введения против нее новых санкций США, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции в Москве, комментируя сообщения о том, что комитет Конгресса США одобрил в среду крупный пакет антироссийских санкций.



"Безусловно, это будет сказываться на уровне наших межгосударственных отношений, безусловно, - сказал президент. - Мы знаем их подход, который заключается в том, что США будут с нами работать там, где им интересно и выгодно, и будут сдерживать в то же время Россию с помощью решений подобного рода. Но мы тоже, зная это, будем поступать зеркальным образом, вот и все".



"Ничего хорошего в этом нет, это абсолютно недружественные акты в отношении России", - добавил Путин.



Президент также указал, что при этом те люди, которые одобрили решение о новых санкциях, не будут нести за это ответственность, поскольку не представляют исполнительную власть.



В среду комитет по иностранным делам Сената Конгресса США одобрил крупный пакет антироссийских санкций, который, в частности, обязывает президента США Дональда Трампа ввести рестрикции против суверенного долга России.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562377/ Источник: "ТАСС" ← Проблема «Северного потока -2» становится политической Путин заявил об устойчивости рубля к колебаниям цен на нефть → Новости net.finam.ru