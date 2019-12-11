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Санкции

Путин заявил, что Россия будет зеркально отвечать на санкции США

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«Нефть России», 19.12.19, Москва, 16:45    Россия будет зеркально поступать в случае введения против нее новых санкций США, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции в Москве, комментируя сообщения о том, что комитет Конгресса США одобрил в среду крупный пакет антироссийских санкций.
 
"Безусловно, это будет сказываться на уровне наших межгосударственных отношений, безусловно, - сказал президент. - Мы знаем их подход, который заключается в том, что США будут с нами работать там, где им интересно и выгодно, и будут сдерживать в то же время Россию с помощью решений подобного рода. Но мы тоже, зная это, будем поступать зеркальным образом, вот и все".
 
"Ничего хорошего в этом нет, это абсолютно недружественные акты в отношении России", - добавил Путин.
 
Президент также указал, что при этом те люди, которые одобрили решение о новых санкциях, не будут нести за это ответственность, поскольку не представляют исполнительную власть.
 
В среду комитет по иностранным делам Сената Конгресса США одобрил крупный пакет антироссийских санкций, который, в частности, обязывает президента США Дональда Трампа ввести рестрикции против суверенного долга России.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562377/

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Путин заявил, что Россия будет зеркально отвечать на санкции США

«Нефть России», 19.12.19, Москва, 16:45   Россия будет зеркально поступать в случае введения против нее новых санкций США, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции в Москве, комментируя сообщения о том, что комитет Конгресса США одобрил в среду крупный пакет антироссийских санкций.
 
"Безусловно, это будет сказываться на уровне наших межгосударственных отношений, безусловно, - сказал президент. - Мы знаем их подход, который заключается в том, что США будут с нами работать там, где им интересно и выгодно, и будут сдерживать в то же время Россию с помощью решений подобного рода. Но мы тоже, зная это, будем поступать зеркальным образом, вот и все".
 
"Ничего хорошего в этом нет, это абсолютно недружественные акты в отношении России", - добавил Путин.
 
Президент также указал, что при этом те люди, которые одобрили решение о новых санкциях, не будут нести за это ответственность, поскольку не представляют исполнительную власть.
 
В среду комитет по иностранным делам Сената Конгресса США одобрил крупный пакет антироссийских санкций, который, в частности, обязывает президента США Дональда Трампа ввести рестрикции против суверенного долга России.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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