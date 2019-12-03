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Проблема «Северного потока -2» становится политической
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«Нефть России», 19.12.19, Москва, 16:32 Давление на Россию со стороны США продолжается. Если в середине 2014 года меры были неизбежными с точки зрения американцев, предметно и поименно касались важных аспектов деятельности российской экономики, то сейчас они имеют другую цель - “наказать” не столько Россию, сколько тех, кто пытается с ней сотрудничать, отмечает Илья Григорьев, аналитик «Иволга Капитал».
Именно поэтому история с возможными санкциями на лиц, связанных со строительством “Северного потока -2”, стала проблемой общеевропейского масштаба, а не только российской проблемой. Как известно, Европе очень интересен российский газ: он выгоден по цене, его поставки были и продолжают быть бесперебойными, да еще и Россия на имеет слабую переговорную позицию, с ней можно и нужно торговаться по газовым ценам.
Однако с момента заключения твердых контрактов на поставку газа в Европу несколько лет назад структура предложения газа в Европе сильно поменялась. На европейском рынке появился сжиженный природный газ из Катара и США, который, несмотря на свою относительную дороговизну в производстве, стал дешевле относительно российского газа в трубах: в третьем квартале 2019 года Газпром поставлял газ в Европу по цене в $170 за тысячу кубометров газа (самый низкий показатель с 2005 года), а стоимость аналогичного объема СПГ - $156. Это произошло из-за избытка СПГ в остальных частях света, в частности, в Азии. Американским и катарским компаниям стало выгодно в течение нескольких последних лет продавать свой газ в европейские страны.
В долгосрочном плане такая ситуация невыгодна как для отечественных поставщиков газа по трубам, так и для производителей СПГ. Из-за такой ситуации Газпром потерял более 16% выручки и 44% EBITDA за последний отчетный период. Компании, поставляющий сжиженный газ, снижают свою маржинальность, но долго такая ситуация продолжаться не может, и в долгосрочном плане компании намерены восстанавливать уровень цен.
По сути, сейчас и те, и другие занимаются демпингом и делают это себе в убыток ради конечной цели в долгосрочном плане - быть главным поставщиком газа в Европу. В такой ситуации уже не помогают экономические и финансовые методы и начинается политическая борьба.
Газпром является давним партнером европейских стран по поставкам газа. К этому уже есть соответствующая инфраструктура, фактически под него создавался Третий энергопакет законодательства ЕС, а к непрерывности поставок, начиная с 2007-2008 года, не было никаких претензий. Сам Газпром находится отчасти в зависимой от Европы ситуации, получая на континенте самые высокие прибыли.
Поставщики сжиженного газа находятся в более слабой рыночной, но в более выигрышной политической позиции. Свое появление в Европе они позиционируют как создание конкуренции и навязывают ее необходимость. До появления планов по поставке СПГ в Европу многие и не задумывались о том, что необходима еще большая диверсификация поставок: ведь газ в ЕС также доставляется из Средней Азии, Северной Африки и Ближнего Востока. Теперь необходимость продолжить диверсификацию почти уже не обсуждается. В этом контексте это победа тех, кто лоббирует и продает сжиженный природный газ.
В конечном итоге, борьба Газпрома с Катаром и США содержит в себе два компонента: кто из них продержится дольше в ценовой борьбе без серьезных убытков и кто убедит Европу в политической безопасности и политических выгодах своих поставок. По первому фактору у Газпрома очевидно выше запас прочности. Однако в политическом аспекте преимущество Газпрома очень ограничено. Именно то, насколько успешно Газпром разрешит проблему «Северного потока -2», будет зависеть его успешность как долгосрочного игрока на газовом рынке Европы.
Илья Григорьев, аналитик «Иволга Капитал»