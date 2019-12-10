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Украина и газ
Президент России надеется на достижение договоренностей с Украиной по газу
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«Нефть России», 19.12.19, Москва, 16:21 Президент России Владимир Путин надеется, что РФ и Украина достигнут договоренностей по итогам переговоров по транзиту газа, о чем он заявил на ежегодной пресс-конференции.
"Что касается газовых отношений - это сложная, чувствительная тема. Мы хотим решить эту проблему. ...Мы будем искать приемлемые для всех решения, в том числе и для Украины... Я думаю, что мы договоримся. Мы на пути к этим договоренностям. Мы будем стремиться к тому, чтобы и украинская сторона была довольна этими договоренностями", - отметил Путин.
Президент также подчеркнул, что Россия считает политическим решение Стокгольмского арбитража по спору между "Газпромом" и украинским "Нафтогазом".
"Решение Стокгольмского арбитражного суда носит не юридический, не правовой характер, а политический. Одно из обоснований решения, которое там прописано, - в связи с тяжелым экономическим положением на Украине. Чушь какая-то, но написали", - сказал президент.
Владимир Путин отметил, что Россия намерена сохранить транзит газа через Украину независимо от сроков нового контракта.
Россия хочет и решит вопрос с газовым транзитом на Украине и даже готова предоставить Киеву скидку. К тому же переговоры уже находятся с завершающей стадии.
"Мы будем сохранять транзит через Украину. Вопрос в объемах этого транзита и сроках, на которые можно заключить контракт. Мы не собираемся заключить на какой-то срок контракт, с тем чтобы потом прекратить транзит. Нет, мы сами в этом заинтересованы, это удобный маршрут", - пояснил Путин.
Он также напомнил, что Россия готова поставлять газ на Украину по цене на 20-25% дешевле, чем та цена, по который Украина получает газ по реверсу из стран ЕС.
"Мы готовы были бы поставлять газ на Украину со скидкой 20-25%, это можно было бы сделать. Тогда можно было бы и для конечного потребителя снизить (цену)", - сказал президент РФ.
По его словам, Россия не заинтересована в обострении ситуации в сфере энергетики.
"У нас нет никакого желания обострять ситуацию в энергетике и как-то использовать это для влияния на ситуацию на самой Украине", - подчеркнул Путин.