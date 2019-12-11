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Санкции
Американские сенаторы уже угрожают подрядчикам "Северного потока-2"
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«Нефть России», 19.12.19, Москва, 10:52 Компании Allseas было направлено письмо, в котором указывалось на то, что она рискует своей финансовой жизнеспособностью.
Голосование в Комитете по иностранным делам Сената США состоялось буквально через день после того, как верхняя палата утвердила оборонный бюджет США, в котором предусмотрены санкции против "Северного потока-2", и на этой волне американские сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон решили показать, кто же в Белом доме хозяин.
Конгрессмены направили письмо с угрозами Эдварду Хирема, главе швейцарской компании Allseas, - это подрядчик газового проекта, который занимается укладкой труб. Его пугают "сокрушительными и потенциально роковыми санкциями", если тот не остановит участие в проекте. А если компания вздумает ускорить работы, чтобы успеть до момента вступления ограничений в силу - то, убеждены сенаторы, Allseas рискует "существенно снизить стоимость своих акций и разрушить финансовую жизнеспособность".
Санкциями предусмотрены блокировка всех транзакций Allseas, которые проводятся через американскую финансовую систему, арест находящейся в юрисдикции США собственности, включая штаб-квартиру дочернего предприятия в Хьюстоне, а также заморозка финансовых активов в американских банках и задержание судов или же материалов компании на территории или в территориальных водах США.
Накануне в Кремле возможные санкции США против "Северного потока-2" назвали нарушением международного права и примером недобросовестной конкуренции. При этом выражается уверенность в том, что эти ограничения не остановят реализацию газового проекта. Также накануне против экстерриториальных санкций Вашингтона выступили и в Берлине.