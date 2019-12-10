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Новости oilru.com
Украина и газ
В Польше заявили, что обеспечат себя газом без украинского транзита
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«Нефть России», 19.12.19, Москва, 10:32 Польша сможет с избытком обеспечить себя природным газом в случае остановки транзита через Украину, сообщил РИА Новости представитель национального нефтегазового концерна PGNIG.
Ранее глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что вероятность подписания нового контракта на транзит газа с РФ до конца года стремится к нулю.
"PGNIG заранее изучала риски, связанные с возможностью транзита газа через Украину. Учитывая альтернативные источники поставок газа, ситуация складывается так, что потребности польских получателей будут обеспечены полностью", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что по предварительным расчетам, польские потребители смогут получить в 2020 году 25,6 миллиардов кубометров без учета украинского направления. Этот объем складывается из собственной добычи газа на территории страны, запасов в хранилищах, а также из транзита газа через Белоруссию.
Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года.
Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса - вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину. Киев прекратил прямые закупки российского газа в ноябре 2015 года, поставляя "голубое" топливо по реверсу из Европы.
В начале декабря в рамках саммита "нормандской четверки" прошли переговоры лидеров России и Украины, на которых обсудили и газ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос удалось разблокировать и теперь на уровне советников будут обсуждаться детали. По его оценке, выросла вероятность подписания долгосрочного транзитного контракта и удалось снять вопрос о выплате 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража - страна согласна получить их от России газом.
После этого "Газпром" и "Нафтогаз" проводили переговоры в двустороннем формате. Последняя встреча прошла в Вене 13 декабря с участием исполнительного директора украинской госкомпании Юрия Витренко и главы российской Алексея Миллера. Трехсторонние консультации ожидаются 19 декабря в Берлине.