«Нефть России», 19.12.19, Москва, 10:23 Президент США Дональд Трамп считает, что Сенат американского конгресса не допустит отстранения его от власти и он останется на посту главы государства, говорится в распространенном заявлении Белого дома.



"Президент уверен, что Сенат восстановит порядок, справедливость и надлежащую процедуру, которые были проигнорированы Палатой представителей. Он готов к следующим шагам и уверен, что будет полностью оправдан", - подчеркивается в нем.



Белый дом отметил, что "президент Трамп будет продолжать неустанно работать над удовлетворением потребностей и приоритетов американского народа, как он это делал со дня своего вступления в должность".



Объявленный палатой представителей импичмент президенту Белый дом назвал "самым позорным политическим эпизодом в истории нации", отметив, что решение было принято в условиях, когда "ни один республиканец" не проголосовал за него, когда "не было представлено ни одного доказательства" по сути обвинений в адрес Трампа.



В заявлении говорится, что "на протяжении всего фиктивного импичмента демократов Палаты представителей президенту было отказано в фундаментальной справедливости и надлежащей правовой процедуре в соответствии с законом".



"Американский народ нельзя обмануть таким позорным поведением", - считает Белый дом.



Как сообщалось, члены палаты представителей США объявили импичмент президенту страны Дональду Трампу по обоим пунктам обвинения.



Речь идёт о злоупотреблении властью и препятствовании расследованию, которое проводил конгресс.



Согласно результатам голосования, за оба пункта проголосовало более половины членов палаты представителей.



Дебаты перед голосованием в Палате представителей продлились более шести часов.



Теперь ожидается, что в начале 2020 года в Сенате США решат, действительно ли следует отстранять Трампа от должности.



Большинство в сенате США сейчас принадлежит республиканцам, поэтому, вероятнее всего, на этом этапе процедура отстранения президента от власти будет заблокирована.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562371/ Источник: Interfax ← Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампу В Польше заявили, что обеспечат себя газом без украинского транзита → Новости net.finam.ru