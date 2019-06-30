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Трамп уверен, что сенат конгресса восстановит справедливость
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«Нефть России», 19.12.19, Москва, 10:23 Президент США Дональд Трамп считает, что Сенат американского конгресса не допустит отстранения его от власти и он останется на посту главы государства, говорится в распространенном заявлении Белого дома.
"Президент уверен, что Сенат восстановит порядок, справедливость и надлежащую процедуру, которые были проигнорированы Палатой представителей. Он готов к следующим шагам и уверен, что будет полностью оправдан", - подчеркивается в нем.
Белый дом отметил, что "президент Трамп будет продолжать неустанно работать над удовлетворением потребностей и приоритетов американского народа, как он это делал со дня своего вступления в должность".
Объявленный палатой представителей импичмент президенту Белый дом назвал "самым позорным политическим эпизодом в истории нации", отметив, что решение было принято в условиях, когда "ни один республиканец" не проголосовал за него, когда "не было представлено ни одного доказательства" по сути обвинений в адрес Трампа.
В заявлении говорится, что "на протяжении всего фиктивного импичмента демократов Палаты представителей президенту было отказано в фундаментальной справедливости и надлежащей правовой процедуре в соответствии с законом".
"Американский народ нельзя обмануть таким позорным поведением", - считает Белый дом.
Как сообщалось, члены палаты представителей США объявили импичмент президенту страны Дональду Трампу по обоим пунктам обвинения.
Речь идёт о злоупотреблении властью и препятствовании расследованию, которое проводил конгресс.
Согласно результатам голосования, за оба пункта проголосовало более половины членов палаты представителей.
Дебаты перед голосованием в Палате представителей продлились более шести часов.
Теперь ожидается, что в начале 2020 года в Сенате США решат, действительно ли следует отстранять Трампа от должности.
Большинство в сенате США сейчас принадлежит республиканцам, поэтому, вероятнее всего, на этом этапе процедура отстранения президента от власти будет заблокирована.