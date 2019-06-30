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Политика

Трамп уверен, что сенат конгресса восстановит справедливость

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«Нефть России», 19.12.19, Москва, 10:23    Президент США Дональд Трамп считает, что Сенат американского конгресса не допустит отстранения его от власти и он останется на посту главы государства, говорится в распространенном заявлении Белого дома.
 
"Президент уверен, что Сенат восстановит порядок, справедливость и надлежащую процедуру, которые были проигнорированы Палатой представителей. Он готов к следующим шагам и уверен, что будет полностью оправдан", - подчеркивается в нем.
 
Белый дом отметил, что "президент Трамп будет продолжать неустанно работать над удовлетворением потребностей и приоритетов американского народа, как он это делал со дня своего вступления в должность".
 
Объявленный палатой представителей импичмент президенту Белый дом назвал "самым позорным политическим эпизодом в истории нации", отметив, что решение было принято в условиях, когда "ни один республиканец" не проголосовал за него, когда "не было представлено ни одного доказательства" по сути обвинений в адрес Трампа.
 
В заявлении говорится, что "на протяжении всего фиктивного импичмента демократов Палаты представителей президенту было отказано в фундаментальной справедливости и надлежащей правовой процедуре в соответствии с законом".
 
"Американский народ нельзя обмануть таким позорным поведением", - считает Белый дом.
 
Как сообщалось, члены палаты представителей США объявили импичмент президенту страны Дональду Трампу по обоим пунктам обвинения.
 
Речь идёт о злоупотреблении властью и препятствовании расследованию, которое проводил конгресс.
 
Согласно результатам голосования, за оба пункта проголосовало более половины членов палаты представителей.
 
Дебаты перед голосованием в Палате представителей продлились более шести часов.
 
Теперь ожидается, что в начале 2020 года в Сенате США решат, действительно ли следует отстранять Трампа от должности.
 
Большинство в сенате США сейчас принадлежит республиканцам, поэтому, вероятнее всего, на этом этапе процедура отстранения президента от власти будет заблокирована.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562371/

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Трамп уверен, что сенат конгресса восстановит справедливость

«Нефть России», 19.12.19, Москва, 10:23   Президент США Дональд Трамп считает, что Сенат американского конгресса не допустит отстранения его от власти и он останется на посту главы государства, говорится в распространенном заявлении Белого дома.
 
"Президент уверен, что Сенат восстановит порядок, справедливость и надлежащую процедуру, которые были проигнорированы Палатой представителей. Он готов к следующим шагам и уверен, что будет полностью оправдан", - подчеркивается в нем.
 
Белый дом отметил, что "президент Трамп будет продолжать неустанно работать над удовлетворением потребностей и приоритетов американского народа, как он это делал со дня своего вступления в должность".
 
Объявленный палатой представителей импичмент президенту Белый дом назвал "самым позорным политическим эпизодом в истории нации", отметив, что решение было принято в условиях, когда "ни один республиканец" не проголосовал за него, когда "не было представлено ни одного доказательства" по сути обвинений в адрес Трампа.
 
В заявлении говорится, что "на протяжении всего фиктивного импичмента демократов Палаты представителей президенту было отказано в фундаментальной справедливости и надлежащей правовой процедуре в соответствии с законом".
 
"Американский народ нельзя обмануть таким позорным поведением", - считает Белый дом.
 
Как сообщалось, члены палаты представителей США объявили импичмент президенту страны Дональду Трампу по обоим пунктам обвинения.
 
Речь идёт о злоупотреблении властью и препятствовании расследованию, которое проводил конгресс.
 
Согласно результатам голосования, за оба пункта проголосовало более половины членов палаты представителей.
 
Дебаты перед голосованием в Палате представителей продлились более шести часов.
 
Теперь ожидается, что в начале 2020 года в Сенате США решат, действительно ли следует отстранять Трампа от должности.
 
Большинство в сенате США сейчас принадлежит республиканцам, поэтому, вероятнее всего, на этом этапе процедура отстранения президента от власти будет заблокирована.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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