«Нефть России», 19.12.19, Москва, 10:15 Палата представителей Конгресса США проголосовала в среду вечером за импичмент президенту Дональду Трампу, сообщает CNBC.



Голосование после восьми часов напряженных партийных дебатов стало кульминацией растянувшегося на три месяца расследования, которое было проведено несколькими комитетами в контролируемой демократами палате представителей.



Теперь в верхней палате Конгресса США состоится судебный процесс, в ходе которого Сенат США решит, следует ли отстранять Трампа от должности.



Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в сентябре объявила о решении начать процедуру, чтобы определить, есть ли основания для объявления импичмента президенту страны.



Как сообщали "Вести.Экономика", Комитет по разведке палаты представителей США опубликовал текст письменной жалобы неназванного информатора, который обвинил Трампа в превышении полномочий "с целью вмешательства в президентские выборы в США" в связи с просьбой к президенту Украины Владимиру Зеленскому о расследовании деятельности Джо Байдена.



Бывший вице-президент США, а ныне один из лидеров предвыборной гонки 2020 г. Байден потребовал проведения расследования по поводу высказываний Трампа, прозвучавших в беседе с Зеленским. Байден назвал действия Трампа "неизмеримым злоупотреблением властью", с помощью которого глава Белого дома пытается избавиться от одного из самых серьезных конкурентов в борьбе за президентское кресло.



В конечном счете палата представителей проголосовала за импичмент по двум пунктам обвинения. Первый заключается в том, что Трамп злоупотребил своей властью, заморозив иностранную помощь США Украине с целью оказания давления на президента Украины, чтобы тот начал расследование действий внутриполитических противников Трампа.



Согласно первому пункту обвинения действия Трампа в отношении Украины сводились к тому, что он использовал свой офис, чтобы добиться "вмешательства иностранного правительства, Украины, в президентские выборы 2020 г. в США".



Во втором пункте обвинения речь идет о препятствовании расследованию, которое проводил конгресс. Утверждается, что Трамп потребовал, чтобы сотрудники высшего звена в Белом доме игнорировали повестки, полученные от Комитета по разведке палаты представителей в ходе расследования по делу об импичменте.



За первый пункт обвинения (злоупотребление властью) проголосовали 230 членов палаты представителей, против - 197. За второй пункт обвинения (воспрепятствование конгрессу) проголосовали 229 членов палаты, против - 198.



Трамп настаивал на том, что телефонный разговор 25 июля с украинским президентом Владимиром Зеленским был "идеальным" и что все усилия по импичменту являются частью личной вендетты против него и желания демократов отменить результаты выборов 2016 г. Во вторник Трамп написал яростное письмо Пелоси, назвав процедуру импичмента "незаконной, партизанской попыткой переворота".



Однако отстранение республиканца Трампа от должности кажется маловероятным, поскольку соответствующее решение должен принять сенат, контролируемый республиканцами. Импичмент считается состоявшимся, если две трети сенаторов признают президента виновным. Это означает, что по крайней мере 20 республиканцев должны будут присоединиться к демократам в голосовании против Трампа.



Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл заявил, что "нет шансов", что его палата отстранит Трампа от должности, пишет Reuters.



Голосование в американском сенате запланировано на январь 2020 г.

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