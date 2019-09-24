«Нефть России», 19.12.19, Москва, 00:02 Недавно страны ОПЕК+ вновь договорились сократить добычу на 500 тысяч баррелей в день. С одной стороны, хорошо, что все стороны пришли к компромиссу и стабилизировали ситуацию на рынке. С другой стороны, эта ситуация у кого-то может уже и вызвать вопросы: да, объемы нового сокращения не так уж и велики (для России это менее одного процента всей добычи), но это уже не первые ограничения. Что дальше? Неужели страны ОПЕК+ так и будут постоянно сокращать свое производство в пользу прочих стран и компаний? Александр Собко, РИА Новости.



В нефтяной сфере, а особенно в текущей конфигурации мировой "нефтянки", точный ответ на вопрос "что дальше" дать практически невозможно. Тем не менее есть определенные основания предполагать, что наступающий год будет непростым, но переломным для отрасли — в том смысле, что уже в 2021 году ситуация улучшится. Но при этом в 2020 году ограничения в рамках договоренностей ОПЕК+ нужно будет сохранять (сейчас договоренности продлены, с увеличением объемов сокращений, по первый квартал 2019 года), а может быть, и несколько усиливать. Что указывает на такое развитие событий?



Сначала напомним базовые цифры: мировое производство нефти (включая конденсат и легкие фракции) составляет около 95 миллионов баррелей в день, ежегодный прирост спроса — примерно один миллион баррелей в день (то есть примерно на один процент ежегодно). Предложение же тоже растет, и время от времени быстрее спроса, отчего и появились ограничения ОПЕК, а позже ОПЕК+. В цифрах есть некоторая условность: например, они зависят от того, как учитывать легкие фракции, использовать ли тонны или баррели (так как нефть разная и плотность разная), да и статистика разных источников подчас отличается на сотни тысяч баррелей. Тем не менее общая картина такова.



А теперь посмотрим на относительно краткосрочный прогноз (на 2020 год) по приросту добычи, который на днях опубликовала компания Rystad Energy. Эта аналитическая структура предсказывает рекордный (за десятилетия!) прирост добычи стран "не-ОПЕК": за год на дополнительные 2,2 миллиона баррелей в день. Из чего состоят эти объемы: это американская добыча (1,2 миллиона), преимущественно сланцевая, а также оффшорная (морская) добыча, в первую очередь в Бразилии и Норвегии. В меньшей степени рост покажет Канада, а также "восходящая звезда" морской нефтедобычи — Гайана. На эту небольшую страну, кстати, пора обращать внимание: здесь планируется добывать 750 тысяч баррелей в день к 2025 году.



Таким образом, в этой конфигурации мы уже видим избыток, который будет давить на цены. Здесь, правда, следует сделать одну оговорку. На фоне снижения числа работающих буровых установок в США очень вероятно, что прогноз по американскому "сланцу" выглядит слишком оптимистичным. В предыдущем материале на нефтяную тему, тремя месяцами ранее, мы писали, что число буровых снизилось за год на 20 процентов, до 712 с 885. Тогда это уже могло показаться "дном". Но с тех пор снижение увеличилось — сейчас работает 667 буровых. Возможно, настоящее "дно" все же проявилось сейчас, так как пока падение приостановилось — в последнюю неделю был даже прирост на четыре буровых. Но это не точно.



Для добычи сланцевой нефти "подбуривать" нужно всегда, поэтому было бы странно, если бы такое сильное падение привело к тем же темпам роста добычи, что и в уходящем году (свыше одного миллиона баррелей в сутки). Да, есть фактор так называемых незаконченных скважин (когда скважина уже готова и поэтому буровая установка не нужна, но ждет гидроразрыва для начала добычи). Есть фактор научно-технического прогресса, но он в значительной степени уже был отыгран в 2015 году, когда компаниям приходилось выживать в условиях экстремально низких цен.



Так или иначе, последний прогноз другой консалтинговой структуры, IHS Markit, в котором ожидается прирост сланцевой нефти только в 440 тысяч баррелей, выглядит более реальным.



В таком случае (если добыча в США составит, скажем, около 500 тысяч), глобальный прирост предложения снизится до 1,5 миллиона, что с учетом прироста спроса (один миллион баррелей) даст нам избыток предложения всего на 500 тысяч. Это, кстати, и соответствует цифре последнего сокращения в рамках ОПЕК+. (За скобками оставляем тот факт, что некоторые страны перевыполняли планы по сокращению, возможно, они сохранят это перевыполнение и в условиях новых ограничений.)



Но главное — что дальше, после 2020 года?



Со сланцевой нефтью делать предсказания сложно. Та же IHS прогнозирует практически отсутствие роста в 2021 году с медленным последующим восстановлением. Rystad Energy в целом более оптимистична — по ее мнению, даже при 45(!) долларах за баррель марки WTI сланцевая добыча только прекратит рост, но не будет снижаться. В любом случае, падения сланцевой добычи никто не ждет, но главное, объем сланцевой добычи, хоть и с небольшим лагом, является функцией цен на нефть, которые в свою очередь, зависят от массы факторов.



В этом смысле намного более предсказуем второй ключевой источник нового предложения, как уже отмечалось выше: оффшорная добыча в различных регионах. Ее прогнозировать намного проще, чем "сланцы". Это в целом длительные проекты с понятными сроками и объемами. И, если не будет каких-то форс-мажоров при запуске, нет причин сомневаться в прогнозе. Важно отметить, что оффшорная добыча составляет уже почти треть (27 миллионов) от всего производства нефти. Более того, именно на нее приходится и основной прирост предложения, так как основные сухопутные месторождения выработаны, а новые инвестиции на земле скорее компенсируют падение на старых участках. (За исключением разве что ближневосточной добычи, но она сдерживается сделкой ОПЕК+.) В этом контексте интересно то, что уже в 2020 году, по прогнозам еще одной аналитической компании, Sanford Bernstein, морская добыча пройдет пик добычи, а в 2021 году начнет снижаться.



Итого: у нас есть 95 миллионов ежегодной мировой добычи. И один миллион в среднем ежегодно прироста спроса. В следующем году предложение вырастет на 1,5-2 миллиона. Оставшиеся 500 тысяч баррелей или чуть больше уже скомпенсировала ОПЕК+.



В 2021 году уже не будет прироста "оффшора" (новые проекты запускаются, но они лишь компенсируют падение на старых), снизится (вплоть до нуля) темп прироста сланцевой добычи. Таким образом, получается, что 2020 год, возможно, будет одним из самых сложных для сокращений ОПЕК+: морская добыча показывает существенный прирост, и сохраняется инерция роста добычи сланцевой нефти в США.



Это не означает, что после 2020 года цены начнут расти. Дальше, конечно, как всегда, неизвестность — это и объемы роста спроса (а тут и возможный кризис, который может обнулить прирост спроса, и потихоньку, но давящие электромобили), и постепенное снятие ограничений ОПЕК+, да и "сланец" воспрянет, если цены вырастут свыше, скажем, до 75 долларов за баррель. Уже сейчас запускаются и новые проекты по морской добыче. А наиболее радикальные адепты "энергоперехода" ожидают пик спроса на нефть уже в 2030 году, если не раньше.



Не будет преувеличением сказать, что текущая конфигурация, когда цены находятся уровне 55-75 долларов, а ОПЕК+ будет балансировать сланцевую добычу и прочие факторы, то увеличивая, а то уменьшая свою долю на рынке, может продолжаться и десятилетия. Но несколько нервирующая ситуация, когда для поддержания цен странам ОПЕК+ нужно все время наращивать сокращения, можно надеяться, исчезнет.

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