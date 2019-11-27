|
Яндекс.Деньги – доступный и безопасный способ платить за товары и услуги через интернет. Пополнение счета и оплата заказов происходят в реальном времени на сайте платежной системы.
|
Новости oilru.com
Санкции
Сенат США одобрил санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток"
|
Реплика: Saxo Bank: Инвесторы, трепещите!
Анонсы
Выставки:
Новости
17.12.19 · ФРС запускает QE опять?
|
© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.
«Нефть России», 18.12.19, Москва, 00:27 Американские законодатели одобрили законопроект о военном бюджете, который предполагает введение санкций в отношении компаний, участвующих в реализации проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
Из проекта следует, что на базовые нужды Пентагону выделят $635 млрд. К базовым нуждам отнесли в том числе противодействие Вашингтона "различным угрозам", к которым конгрессмены отнесли Россию и Китай. Как писали ранее "Вести. Экономика", на расходы по "сдерживанию России" планируется выделить "дополнительные $734,3 млн".
Кроме того, в силе осталось и предложение о выделении Киеву военной помощи в $300 млн - это на $50 млн больше, чем годом ранее. Помогать Украине собираются, в том числе поставляя крылатые ракеты для системы береговой обороны и противокорабельные ракеты.
Законодатели также сохранили эмбарго на прямое сотрудничество с Москвой в военной области и запретили американским властям признавать воссоединение с Россией Крыма. Плюс конгрессмены обязали администрацию США ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Такое решение принято якобы в целях обеспечения "европейской энергетической безопасности".
Санкции коснутся компаний, предоставляющих суда для строительства газопровода, руководителям этих компаний могут запретить въезд в США, а их американским активам грозит блокировка.
Высока вероятность того, что прокладка газопровода "Северный поток-2" может быть завершена в течение 30 дней, это позволит избежать санкций со стороны США. По крайней мере такого мнения придерживаются в Vинистерства экономики и энергетики Германии.
"Берлин, по-видимому, видит шансы на то, что трубопровод "Северный поток-2" все еще может быть завершен в течение 30-дневного периода wind-down, который согласно закону позволяет сторонам завершить работу без штрафных санкций в отношении участников", ‒ отмечается в материале немецкого издания Bild.
Стоит отметить, что компания-оператор трубопровода Nord Stream планирует завершить "Северный поток-2" за несколько месяцев.