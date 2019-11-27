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Санкции

Сенат США одобрил санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток"

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«Нефть России», 18.12.19, Москва, 00:27     Американские законодатели одобрили законопроект о военном бюджете, который предполагает введение санкций в отношении компаний, участвующих в реализации проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
 
Из проекта следует, что на базовые нужды Пентагону выделят $635 млрд. К базовым нуждам отнесли в том числе противодействие Вашингтона "различным угрозам", к которым конгрессмены отнесли Россию и Китай. Как писали ранее "Вести. Экономика", на расходы по "сдерживанию России" планируется выделить "дополнительные $734,3 млн".
 
Кроме того, в силе осталось и предложение о выделении Киеву военной помощи в $300 млн - это на $50 млн больше, чем годом ранее. Помогать Украине собираются, в том числе поставляя крылатые ракеты для системы береговой обороны и противокорабельные ракеты.
 
Законодатели также сохранили эмбарго на прямое сотрудничество с Москвой в военной области и запретили американским властям признавать воссоединение с Россией Крыма. Плюс конгрессмены обязали администрацию США ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Такое решение принято якобы в целях обеспечения "европейской энергетической безопасности".
 
Санкции коснутся компаний, предоставляющих суда для строительства газопровода, руководителям этих компаний могут запретить въезд в США, а их американским активам грозит блокировка.
 
Высока вероятность того, что прокладка газопровода "Северный поток-2" может быть завершена в течение 30 дней, это позволит избежать санкций со стороны США. По крайней мере такого мнения придерживаются в Vинистерства экономики и энергетики Германии.
 
"Берлин, по-видимому, видит шансы на то, что трубопровод "Северный поток-2" все еще может быть завершен в течение 30-дневного периода wind-down, который согласно закону позволяет сторонам завершить работу без штрафных санкций в отношении участников", ‒ отмечается в материале немецкого издания Bild.
 
Стоит отметить, что компания-оператор трубопровода Nord Stream планирует завершить "Северный поток-2" за несколько месяцев.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562357/

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08:29 · Германия отреагирует на возможные санкции США в отношении "Северного потока-2"
00:27 · Сенат США одобрил санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток"
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Сенат США одобрил санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток"

«Нефть России», 18.12.19, Москва, 00:27    Американские законодатели одобрили законопроект о военном бюджете, который предполагает введение санкций в отношении компаний, участвующих в реализации проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
 
Из проекта следует, что на базовые нужды Пентагону выделят $635 млрд. К базовым нуждам отнесли в том числе противодействие Вашингтона "различным угрозам", к которым конгрессмены отнесли Россию и Китай. Как писали ранее "Вести. Экономика", на расходы по "сдерживанию России" планируется выделить "дополнительные $734,3 млн".
 
Кроме того, в силе осталось и предложение о выделении Киеву военной помощи в $300 млн - это на $50 млн больше, чем годом ранее. Помогать Украине собираются, в том числе поставляя крылатые ракеты для системы береговой обороны и противокорабельные ракеты.
 
Законодатели также сохранили эмбарго на прямое сотрудничество с Москвой в военной области и запретили американским властям признавать воссоединение с Россией Крыма. Плюс конгрессмены обязали администрацию США ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Такое решение принято якобы в целях обеспечения "европейской энергетической безопасности".
 
Санкции коснутся компаний, предоставляющих суда для строительства газопровода, руководителям этих компаний могут запретить въезд в США, а их американским активам грозит блокировка.
 
Высока вероятность того, что прокладка газопровода "Северный поток-2" может быть завершена в течение 30 дней, это позволит избежать санкций со стороны США. По крайней мере такого мнения придерживаются в Vинистерства экономики и энергетики Германии.
 
"Берлин, по-видимому, видит шансы на то, что трубопровод "Северный поток-2" все еще может быть завершен в течение 30-дневного периода wind-down, который согласно закону позволяет сторонам завершить работу без штрафных санкций в отношении участников", ‒ отмечается в материале немецкого издания Bild.
 
Стоит отметить, что компания-оператор трубопровода Nord Stream планирует завершить "Северный поток-2" за несколько месяцев.

 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
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Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
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