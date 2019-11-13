«Нефть России», 17.12.19, Москва, 11:26 Будущая динамика спроса на нефть будет сильно зависеть от климатической политики, проводимой ведущими экономиками, следует из презентации "ЛУКОЙЛа" "Основные тенденции развития мирового рынка жидких углеводородов до 2035 года", которую представил вице-президент компании Леонид Федун.



При этом компания отмечает, что при существующей климатической политике и действующих программах по повышению топливной эффективности спрос на жидкие углеводороды продолжит расти на временном горизонте до 2035 года.



"В сценарии "Эволюция" мы ожидаем, что спрос на жидкие углеводороды возрастет с текущих 100 млн до 110 млн барр./сут. При этом ожидается постепенное снижение темпов роста мирового спроса на жидкие углеводороды. Если сделать допущение о повышении доступности личного транспорта за счет ослабления экологических норм (сценарий "Равные возможности"), то мировой спрос на жидкие углеводороды должен увеличиться до 120 млн барр./сут. к 2035 году. Ужесточение экологического законодательства в ведущих экономиках способно привести к сокращению спроса на жидкие углеводороды. В сценарии "Климат" пик потребления нефти приходится на 2027 год. До этого времени спрос на нефть будет продолжать расти, главным образом из-за инерционности структуры мирового автопарка, хотя темпы роста будут несколько ниже, чем в сценарии "Эволюция", - поясняется в прогнозе.



Подписание в 2015 году Парижского соглашения по климату, направленного на ограничение выбросов парниковых газов, стало важным этапом для развития глобальной энергетики. Многие эксперты считают, что снижение антропогенного воздействия на климат невозможно без масштабного сокращения потребления ископаемых видов топлива. Вместе с тем такие проблемы, как доступ населения к электричеству и современным источникам энергии для приготовления пищи, остаются во многих странах нерешенными. "Человечество сталкивается со сложной задачей - одновременно обеспечить растущее население планеты доступной энергией и минимизировать негативное воздействие на экологию, в том числе за счет снижения выбросов парниковых газов", - отмечается в прогнозе НК.



По мнению "ЛУКОЙЛа", ратификация Россией Парижского соглашения в сентябре 2019 года открывает новые перспективы для развития энергетики страны. "Россия обладает значительным потенциалом по сокращению негативного воздействия на климат, сохраняя при этом роль ведущего поставщика энергоносителей на международном рынке за счет применения технологических инноваций", - говорится в презентации.



"Перспективы рынка жидких углеводородов в высокой степени зависят от решений, которые будут приниматься ведущими мировыми экономиками для обеспечения баланса между доступностью энергии для потребителей и минимизацией негативных экологических последствий", - подчеркивает "ЛУКОЙЛ".



C ратификацией Парижского соглашения многие индустриально развитые страны обозначили долгосрочные цели по сокращению выбросов парниковых газов, так называемые национальные вклады (National Determined Contributions, NDCs). Так, страны Европейского союза поставили цель снизить выбросы парниковых газов на 40% от уровня 1990 года к 2030 году, а к 2050 году сократить выбросы не менее чем на 80%. Китай объявил о сокращении углеродоемкости ВВП на 60-65% к 2030 году, а Индия - на 33-35%. Долгосрочная цель России - к 2030 году ограничить выбросы парниковых газов на уровне 70-75% от 1990 года.



"Уже сейчас очевидно, что заявленных национальных вкладов будет недостаточно для достижения основной цели Парижского соглашения по удержанию глобальной температуры существенно ниже 2 градусов Цельсия относительно уровня доиндустриальной эпохи. Более того, решение США - крупнейшего эмитента парниковых газов - о выходе из Парижского соглашения повышает вероятность наступления сценария, неблагоприятного с точки зрения роста глобальной температуры", - отмечает компания.



Сложность решения задачи по сокращению выбросов парниковых газов связана с неравномерным распределением благосостояния между странами. Как правило, чем выше уровень экономического развития страны, тем выше уровень потребления энергии и выбросов CO2 на одного человека.



По состоянию на 2017 год выбросы парниковых газов в России без учета поглощающей способности лесов составляли 67,6% от уровня 1990 года, а с учетом - 50,7%. "Поэтому национальная цель по сокращению выбросов парниковых газов, установленная на 2030 год, с высокой вероятностью будет достигнута", - говорится в докладе.



В 2018 году министерство экономического развития РФ представило проект федерального закона "О государственном регулировании выбросов парниковых газов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". В первоначальной редакции законопроект предлагал введение целевых показателей по выбросам парниковых газов для предприятий, сборов за превышение целевых показателей выбросов и механизма торговли квотами на выбросы CO2. По результатам общественного обсуждения данный законопроект, учитывая отрицательные заключения со стороны представителей промышленности, ряда министерств и ведомств, будет дорабатываться. "Мы ожидаем, что законодательная база в части изменения климата будет сформирована в России в перспективе ближайших нескольких лет", - пишет "ЛУКОЙЛ".



Сценарий "Эволюция" предполагает поступательное развитие мировой энергетики в рамках действующей международной энергетической политики, национальных программ и долгосрочных планов компаний. Сценарий "Равные возможности" основан на предположении о том, что разрыв в уровне потребления энергии на человека между развитыми и развивающимися странами в будущем существенно сократится. Сценарий "Климат" сформирован исходя из допущения о том, что ведущие экономики будут предпринимать дополнительные усилия для достижения цели Парижского соглашения по удержанию роста глобальной температуры существенно ниже 2 градусов Цельсия к 2100 году за счет инвестиций в низкоуглеродную экономику. Особенностью данного сценария также является сокращение разрыва в уровне потребления энергии между развитыми и развивающимися странами.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562356/ Источник: Interfax ← ФРС запускает QE опять? Новости net.finam.ru