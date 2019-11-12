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10:58 · ФРС запускает QE опять?
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«Нефть России», 17.12.19, Москва, 10:58 Апокалиптический отчет прошлой недели гуру рынка РЕПО управляющего директора Credit Suisse Золтана Позсара, который предсказал, что неизбежный крах рынка и потеря контроля над ставками овернайт со стороны ФРС приведет к QE4, вызвал беспрецедентную панику в ФРС.
Всего через 2 дня "ввели инъекцию ликвидности" рекордных масштабов, в ходе которого ФРС пообещала в ближайшие 4 недели выбросить на рынок не менее $500 млрд, чтобы предотвратить катастрофическое замораживание на рынке РЕПО по мере приближения к «повороту» конца года, который станет продолжением T-Bill POMO ФРС и огромного вливания почти $500 млрд в РЕПО-овернайт и срочные РЕПО в ближайшие дни.
Но это еще не все: добавьте дополнительную ликвидность от расширенного РЕПО-овернайт в размере около $50 млрд и еще $60 млрд на покупку краткосрочных гособлигаций, и ФРС в ближайшие 30 дней внесет в общем сложности чуть меньше $500 млрд. Это также означает, что к 14 января баланс ФРС увеличился бы на $365 млрд для срочных РЕПО, а также на расширенных РЕПО-овернайт и $60 млрд на ежемесячные покупки облигаций, а к середине января баланс ФРС, который в настоящее время составляет $4,066 трлн, превзойдет его исторический рекорд в $4,5 трлн.
Тогда возникает вопрос, достаточно ли этого, чтобы опровергнуть Судный день РЕПО, предсказанный Позсаром, после которого должно начаться QE4? Будет ли гигантского вливания ликвидности ФРС недостаточно и начнется обвал на рынке РЕПО?
И учитывая, что следующий ключевой катализатор в потенциальной суматохе на рынке РЕПО неизбежен, уже завтра можно будет узнать, когда наступит еще одна крупная декабрьская дата уплаты корпоративного налога (с выплатой $78 млрд в TSY) и еще $54 млрд в трежерис США.
Напомним, что динамика финансирования в середине декабря очень похожа на ситуацию в середине сентября, за исключением огромной роли ФРС. В понедельник, 16 декабря, Банк Америки ожидает купонные выплаты UST в размере $54 млрд в сочетании с исторически сложившимися выплатами в размере $30-50 млрд в UST. Это может привести к истощению ликвидности в размере до $80-100 млрд всего за 1 день.
Также напомним, что каждый доллар увеличения остатка денежных средств — это аналогичный отток резервов в долларах США из банковской системы. А аналогичный отток ликвидности в середине сентября привел к историческому взрыву ставок РЕПО овернайт.
Так стоит ли трейдерам паниковать? Что ж, если огромные вливания ликвидности ФРС что-то значат, ответ — нет.
"Несмотря на похожие ситуации, мы не ожидаем существенного увеличения финансирования из-за текущих операций ФРС по управлению резервами… Основная причина связана с большим присутствием ФРС по сравнению с серединой сентября. В середине сентября ФРС еще полагала, что может истощить резервы банковской системы, не повлияв существенно на уровень финансирования. С середины сентября ФРС узнала, что у банковской системы наступил дефицит резервов. Теперь она расширяет резервы посредством операций РЕПО и прямых покупок векселей, чтобы стабилизировать рынки финансирования. ФРС будет гарантировать, что она добавит достаточно резервов, чтобы компенсировать любую утечку наличных средств в декабре", - отмечает аналитик BofA Марк Кабана.
По состоянию на прошлой неделе, ФРС предоставила финансирование в размере $340 млрд посредством своих операций РЕПО и покупки векселей. Как было объявлено в пятницу, в ожидании истощения ликвидности в понедельник, ФРС объявила, что увеличит срочное РЕПО в понедельник до $50 млрд и продлит срок погашения до 17 января, что позволит дилерам зафиксировать избыточную ликвидность. Тем не менее вопреки ожиданиям Кабана, что "ФРС увеличит лимиты по операциям РЕПО до $200 млрд в дни до 16 декабря", есть риск того, что ФРС неправильно оценила объем чистой ликвидности, которая будет поглощена в результате истощения понедельника.
В результате Кабана отмечает, что даже с этими операционными изменениями финансирование может быть нестабильным, поскольку банковские портфели и денежные средства депозитов сокращаются на фоне оттока корпоративных клиентов, при этом, посредничество дилеров в операциях РЕПО ФРС может быть оспорено из-за динамики отчетности регулирующих органов, ограничивающих то, как гладко проходит это финансирование, то, о чем Позсар говорил на прошлой неделе.
В любом случае, корректировка операций РЕПО ФРС — это последнее, что может обеспечить то, чтобы РЕПО оставалось относительно стабильным в конце года. И хотя рынки РЕПО в одночасье могут потерять стабильность в конце года, снизилось беспокойство BofA относительно разворота в последние недели и после пятничного объявления о гигантской поддержке ликвидности.
В результате Кабана теперь "думает, что ФРС предоставила достаточно ликвидности, и дилеры адаптировали свой бизнес к GSIB, чтобы рынки финансирования оставались относительно стабильными в конце года". По иронии судьбы, стратег BofA теперь прогнозирует риски того, что "финансирование слишком мягкое в начале 2020 г. по сравнению с целевым диапазоном политики ФРС". Это может привести к одному или двум техническим повышениям ставки на 5 б. п., чтобы фонды ФРС не упали ниже целевого диапазона ФРС в первом полугодии 2020 г., поскольку в целом наблюдается тенденция смещения от слишком малых резервов к слишком большим, что потенциально заставляет дилеров переходить от механизма РЕПО к обратному РЕПО.
Кстати, это наблюдение поддержал еще один эксперт рынка РЕПО, Скотт Скирм из Curvature. С учетом того, что ФРС обязалась внести на рынок ликвидность в размере $500 млрд в конце года, на рынок будет добавлено больше денег, чем фактически покинет его. Тем не менее ФРС добавит большую часть этих денежных средств посредством операций RP в течение следующих двух недель. К последней неделе декабря ставки GC овернайт могут открываться на уровне 1,50% каждый день, хотя GC вряд ли упадет ниже уровня RRP 1,45%.
В конце года скорость оборота может быть слабой. Вероятно, ниже 1%. Что еще интереснее, фонды денежного рынка будут вытеснены наличными ФРС, попадающими на рынок. Когда банки первичных дилеров берут у ФРС миллиарды долларов наличными, они передают свои средства ФРС. В результате у банков останется мало залогового обеспечения, которое можно предоставить фондам денежного рынка в конце квартала, что заставит фонды денежного рынка перейти к окну RRP ФРС. ФРС будет эффективно заимствовать деньги рынку и занимать их у рынка.
Итог: после того как апокалиптический прогноз Позсара заставил ФРС развязать цунами ликвидности, опасения по поводу неизбежного изъятия на рынке РЕПО сошли на нет. Кабана из BofA пишет: "В целом ФРС должна заставить участников рынка чувствовать себя комфортно, чтобы не бояться стресса РЕПО в преддверии даты корпоративного налога в середине декабря и думать, что любое давление финансирования в конце года должно быть относительно недолгим".
Тем не менее, как предупреждает Скирм, "по-прежнему остается один главный призрачный риск на конец года для рынка": "Если операции ФРС срочного РЕПО полностью финансируют балансы первичного банковского дилера, а банки не могут увеличивать свои балансы дальше, последние операции ФРС никто не поддержит".
В любом случае, если взглянуть на огромный отток ликвидности в размере $100 млрд, рынок РЕПО должен суметь переварить его без резкого увеличения ставки GC теперь, когда ФРС эффективно поддержала все потребности в ликвидности на конец года. Однако, если первые выпуски РЕПО будут на уровне 2% или выше, это значит, что даже вливания ликвидности ФРС в полтриллиона долларов не хватило и что прогноз Позсара начинает сбываться.