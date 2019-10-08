Здравствуйте, !
Сегодня 17 декабря 2019 года, вторник , 11:01:31 мск
Нефть, Brent: $65.37 +0,6
Валюта:    62.77 +62,77    69.94 +69,94
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: welcome@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1278,31 Мб информации:

  • 540482 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 
Rambler's Top100
Я принимаю Яндекс.Деньги

Новости oilru.com


 
Налоги

В Минфине сообщили, что выпадающие доходы по НДД за 2019 год составили 160 млрд рублей

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 17.12.19, Москва, 10:40     Выпадающие доходы по налогу на дополнительный доход (НДД) за 2019 год составили 160 млрд рублей, сообщил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном во вторник.
 
"На данный момент за 2019 год - это 160 млрд рублей выпадающих доходов", - цитирует его издание.
 
По словам Сазанова, если данные цифры подтвердятся, то некоторым категориям НДД потребуется донастройка. "Понятно, что никто не требует в целом отменять режим НДД. Концептуальных изменений по четвертой или по третьей категории мы не видим, там все работает, как мы ожидали. А вот по первой и второй категориям, если цифры подтвердятся, конечно, потребуется донастройка", - сказал он.
 
В конце ноября Сазанов сообщал, что Минфин ожидает выпадения доходов бюджета РФ от введения налога на добавленный доход (НДД) по итогам 2019 года в размере порядка 140 млрд рублей.
 
С 2019 года в нефтяной отрасли РФ действует новый фискальный режим - налог на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородного сырья, которым, в том числе, предусматривает освобождение от экспортных пошлин на нефть, добытую на месторождениях в новых регионах нефтедобычи на первоначальном этапе разработки. НДД взимается с выручки от продажи нефти за вычетом расходов на ее добычу и транспортировку. Пока НДД действует только для пилотных проектов.
 
Ставка НДД - 50%. Налог распространяется на четыре группы месторождений: новые месторождения в Восточной Сибири с выработанностью менее 5%; месторождения, пользующиеся льготой по экспортной пошлине; действующие месторождения в Западной Сибири с выработанностью от 10% до 80% (при квоте на добычу не более 15 млн тонн); новые месторождения в Западной Сибири с выработанностью менее 5% с совокупными запасами не более 50 млн тонн в год. Также недавно было предложено ввести пятую категорию - для арктических проектов.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562353/

Бешеные деньги: ФРС заготовила обвал доллара к Новому годуМинфин предложил финансировать льготы для нефтяников из ФНБ
Просмотров: 33
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0

Ссылки по теме


 
Анонсы
Реплика: Saxo Bank: Инвесторы, трепещите!
Выставки:
Новости
Декабрь 2019
пн вт ср чт пт сб вс
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

 
10:31 · Бешеные деньги: ФРС заготовила обвал доллара к Новому году
10:22 · Time: "Нафтогаз" попытался оспорить право фирмы из США на разработку месторождения
10:15 · Словакия создала резервы газа на случай прекращения транзита через Украину
10:04 · В Минфине заявили, что демпфер позволил не допустить роста цен на топливо на 15%
09:58 · Рекорды российского рынка: каким будет следующий год?
09:47 · Президент России продлил заморозку накопительной части пенсии
00:24 · Белоруссия вновь собирается повысить стоимость транзита нефти для России
00:09 · Путин и Меркель обсудили перспективы транзита газа через Украину после 1 января
16.12.19 · Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 января 2020 года понизится на $13,3
16.12.19 · Forbes внес россиянку в список самых заметных новых миллиардеров
16.12.19 · Мировой финансовый рынок: хэппи-энда не будет
16.12.19 · "Газпром" будет выплачивать дивиденды в соответствии с cash flow
16.12.19 · Набиуллина спрогнозировала снижение ставок по ипотеке в декабре
16.12.19 · Украина продлила до 31 декабря срок бронирования "Газпромом" транзитных мощностей ее ГТС
16.12.19 · Песков назвал условие для продолжения транзита газа через Украину

 Все новости за сегодня
 Архив новостей

 Поиск:
  
 

 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,02 сек.

В Минфине сообщили, что выпадающие доходы по НДД за 2019 год составили 160 млрд рублей

«Нефть России», 17.12.19, Москва, 10:40    Выпадающие доходы по налогу на дополнительный доход (НДД) за 2019 год составили 160 млрд рублей, сообщил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном во вторник.
 
"На данный момент за 2019 год - это 160 млрд рублей выпадающих доходов", - цитирует его издание.
 
По словам Сазанова, если данные цифры подтвердятся, то некоторым категориям НДД потребуется донастройка. "Понятно, что никто не требует в целом отменять режим НДД. Концептуальных изменений по четвертой или по третьей категории мы не видим, там все работает, как мы ожидали. А вот по первой и второй категориям, если цифры подтвердятся, конечно, потребуется донастройка", - сказал он.
 
В конце ноября Сазанов сообщал, что Минфин ожидает выпадения доходов бюджета РФ от введения налога на добавленный доход (НДД) по итогам 2019 года в размере порядка 140 млрд рублей.
 
С 2019 года в нефтяной отрасли РФ действует новый фискальный режим - налог на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородного сырья, которым, в том числе, предусматривает освобождение от экспортных пошлин на нефть, добытую на месторождениях в новых регионах нефтедобычи на первоначальном этапе разработки. НДД взимается с выручки от продажи нефти за вычетом расходов на ее добычу и транспортировку. Пока НДД действует только для пилотных проектов.
 
Ставка НДД - 50%. Налог распространяется на четыре группы месторождений: новые месторождения в Восточной Сибири с выработанностью менее 5%; месторождения, пользующиеся льготой по экспортной пошлине; действующие месторождения в Западной Сибири с выработанностью от 10% до 80% (при квоте на добычу не более 15 млн тонн); новые месторождения в Западной Сибири с выработанностью менее 5% с совокупными запасами не более 50 млн тонн в год. Также недавно было предложено ввести пятую категорию - для арктических проектов.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Октябрь 2019
пн вт ср чт пт сб вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
 Ноябрь 2019
пн вт ср чт пт сб вс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 Декабрь 2019
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      