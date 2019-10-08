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В Минфине сообщили, что выпадающие доходы по НДД за 2019 год составили 160 млрд рублей
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«Нефть России», 17.12.19, Москва, 10:40 Выпадающие доходы по налогу на дополнительный доход (НДД) за 2019 год составили 160 млрд рублей, сообщил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном во вторник.
"На данный момент за 2019 год - это 160 млрд рублей выпадающих доходов", - цитирует его издание.
По словам Сазанова, если данные цифры подтвердятся, то некоторым категориям НДД потребуется донастройка. "Понятно, что никто не требует в целом отменять режим НДД. Концептуальных изменений по четвертой или по третьей категории мы не видим, там все работает, как мы ожидали. А вот по первой и второй категориям, если цифры подтвердятся, конечно, потребуется донастройка", - сказал он.
В конце ноября Сазанов сообщал, что Минфин ожидает выпадения доходов бюджета РФ от введения налога на добавленный доход (НДД) по итогам 2019 года в размере порядка 140 млрд рублей.
С 2019 года в нефтяной отрасли РФ действует новый фискальный режим - налог на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородного сырья, которым, в том числе, предусматривает освобождение от экспортных пошлин на нефть, добытую на месторождениях в новых регионах нефтедобычи на первоначальном этапе разработки. НДД взимается с выручки от продажи нефти за вычетом расходов на ее добычу и транспортировку. Пока НДД действует только для пилотных проектов.
Ставка НДД - 50%. Налог распространяется на четыре группы месторождений: новые месторождения в Восточной Сибири с выработанностью менее 5%; месторождения, пользующиеся льготой по экспортной пошлине; действующие месторождения в Западной Сибири с выработанностью от 10% до 80% (при квоте на добычу не более 15 млн тонн); новые месторождения в Западной Сибири с выработанностью менее 5% с совокупными запасами не более 50 млн тонн в год. Также недавно было предложено ввести пятую категорию - для арктических проектов.