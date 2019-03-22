«Нефть России», 17.12.19, Москва, 10:22 Компания "Нафтогаз" подала в суд на власти Украины в связи с тем, что они ранее выдали разрешение американской фирме на разработку нефтегазового месторождения Варвинское. Об этом сообщил в понедельник журнал Time.



По словам его источников, иск был подан на прошлой неделе в суд в Киеве. В документе утверждается, что украинские власти нарушили закон, когда в июле этого года предоставили американской компании Ukrainian Energy право на разработку месторождения. На это претендовала также дочерняя структура "Нафтогаза".



Издание отмечает, что одним из основателей Ukrainian Energy является американский бизнесмен Майкл Блейзер, который родился на Украине. Блейзер входит в число сторонников Рика Перри, который с марта 2017 года по декабрь текущего года был министром энергетики США. По сведениям журнала, Блейзер ранее предоставлял Перри средства на проведение избирательных кампаний.



Как следует из публикации, Перри в мае текущего года передал президенту Украины Владимиру Зеленскому список лиц, которые могли бы консультировать власти республики по вопросам, касающимся энергетики. В числе специалистов, которых рекомендовал Перри, был Блейзер.



Сам Блейзер заявил журналистам Time, что компания Ukrainian Energy получила права на разработку месторождения Варвинское честно. Как он подчеркнул, в данном случае никакого политического давления на Киев не оказывали.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562351/ Источник: "ТАСС" ← Словакия создала резервы газа на случай прекращения транзита через Украину Бешеные деньги: ФРС заготовила обвал доллара к Новому году → Новости net.finam.ru