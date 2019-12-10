Здравствуйте, !
Сегодня 17 декабря 2019 года, вторник , 11:01:20 мск
Нефть, Brent: $65.37 +0,6
Валюта:    62.77 +62,77    69.94 +69,94
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: welcome@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1278,31 Мб информации:

  • 540482 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 
Rambler's Top100
Я принимаю Яндекс.Деньги

Новости oilru.com


 
Украина и газ

Словакия создала резервы газа на случай прекращения транзита через Украину

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 17.12.19, Москва, 10:15     Словакия сосредоточила в хранилищах запасы газа, которые обеспечат функционирование национальной экономики в течение трех месяцев, если в 2020 году произойдет сбой в поставках российского газа транзитом через Украину. Об этом в понедельник заявил министр экономики Словакии Петер Жига.
 
"Мы заполнили хранилища газа, - привело его слова Словацкое радио. - Теперь, если повторится кризис января 2009 года с поставками российского газа через Украину, мы сможем обеспечить бесперебойную подачу газа семьям и предприятиям [Словакии] в течение трех месяцев".
 
Словакия, по словам Жиги, готова также принимать газ из стран Западной Европы. Республика, если возникнет необходимость, сможет получать российское сырье через газопроводы, проложенные не через Украину.
 
В рамках "нормандского саммита" 9 декабря в Париже Россия и Украина обсудили газовую тематику. Однако, по словам исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, эти переговоры не обнулили взаимные судебные претензии России и Украины по газовым вопросам. Срок действия контракта Украины и России на транзит газа истекает в конце декабря 2019 года, а новое соглашение еще не заключено. Переговоры продолжаются. Жига полагает, что существует реальная угроза, что контракт не будет продлен в предусмотренные сроки.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562350/

В Минфине заявили, что демпфер позволил не допустить роста цен на топливо на 15%Time: "Нафтогаз" попытался оспорить право фирмы из США на разработку месторождения
Просмотров: 41
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0

Ссылки по теме


 
Анонсы
Реплика: Saxo Bank: Инвесторы, трепещите!
Выставки:
Новости
Декабрь 2019
пн вт ср чт пт сб вс
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

 
10:31 · Бешеные деньги: ФРС заготовила обвал доллара к Новому году
10:22 · Time: "Нафтогаз" попытался оспорить право фирмы из США на разработку месторождения
10:15 · Словакия создала резервы газа на случай прекращения транзита через Украину
10:04 · В Минфине заявили, что демпфер позволил не допустить роста цен на топливо на 15%
09:58 · Рекорды российского рынка: каким будет следующий год?
09:47 · Президент России продлил заморозку накопительной части пенсии
00:24 · Белоруссия вновь собирается повысить стоимость транзита нефти для России
00:09 · Путин и Меркель обсудили перспективы транзита газа через Украину после 1 января
16.12.19 · Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 января 2020 года понизится на $13,3
16.12.19 · Forbes внес россиянку в список самых заметных новых миллиардеров
16.12.19 · Мировой финансовый рынок: хэппи-энда не будет
16.12.19 · "Газпром" будет выплачивать дивиденды в соответствии с cash flow
16.12.19 · Набиуллина спрогнозировала снижение ставок по ипотеке в декабре
16.12.19 · Украина продлила до 31 декабря срок бронирования "Газпромом" транзитных мощностей ее ГТС
16.12.19 · Песков назвал условие для продолжения транзита газа через Украину

 Все новости за сегодня
 Архив новостей

 Поиск:
  
 

 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

Словакия создала резервы газа на случай прекращения транзита через Украину

«Нефть России», 17.12.19, Москва, 10:15    Словакия сосредоточила в хранилищах запасы газа, которые обеспечат функционирование национальной экономики в течение трех месяцев, если в 2020 году произойдет сбой в поставках российского газа транзитом через Украину. Об этом в понедельник заявил министр экономики Словакии Петер Жига.
 
"Мы заполнили хранилища газа, - привело его слова Словацкое радио. - Теперь, если повторится кризис января 2009 года с поставками российского газа через Украину, мы сможем обеспечить бесперебойную подачу газа семьям и предприятиям [Словакии] в течение трех месяцев".
 
Словакия, по словам Жиги, готова также принимать газ из стран Западной Европы. Республика, если возникнет необходимость, сможет получать российское сырье через газопроводы, проложенные не через Украину.
 
В рамках "нормандского саммита" 9 декабря в Париже Россия и Украина обсудили газовую тематику. Однако, по словам исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, эти переговоры не обнулили взаимные судебные претензии России и Украины по газовым вопросам. Срок действия контракта Украины и России на транзит газа истекает в конце декабря 2019 года, а новое соглашение еще не заключено. Переговоры продолжаются. Жига полагает, что существует реальная угроза, что контракт не будет продлен в предусмотренные сроки.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Октябрь 2019
пн вт ср чт пт сб вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
 Ноябрь 2019
пн вт ср чт пт сб вс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 Декабрь 2019
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      