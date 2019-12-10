|
Яндекс.Деньги – доступный и безопасный способ платить за товары и услуги через интернет. Пополнение счета и оплата заказов происходят в реальном времени на сайте платежной системы.
|
Новости oilru.com
Украина и газ
Словакия создала резервы газа на случай прекращения транзита через Украину
|
Реплика: Saxo Bank: Инвесторы, трепещите!
Анонсы
Выставки:
Новости
|
© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.
«Нефть России», 17.12.19, Москва, 10:15 Словакия сосредоточила в хранилищах запасы газа, которые обеспечат функционирование национальной экономики в течение трех месяцев, если в 2020 году произойдет сбой в поставках российского газа транзитом через Украину. Об этом в понедельник заявил министр экономики Словакии Петер Жига.
"Мы заполнили хранилища газа, - привело его слова Словацкое радио. - Теперь, если повторится кризис января 2009 года с поставками российского газа через Украину, мы сможем обеспечить бесперебойную подачу газа семьям и предприятиям [Словакии] в течение трех месяцев".
Словакия, по словам Жиги, готова также принимать газ из стран Западной Европы. Республика, если возникнет необходимость, сможет получать российское сырье через газопроводы, проложенные не через Украину.
В рамках "нормандского саммита" 9 декабря в Париже Россия и Украина обсудили газовую тематику. Однако, по словам исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, эти переговоры не обнулили взаимные судебные претензии России и Украины по газовым вопросам. Срок действия контракта Украины и России на транзит газа истекает в конце декабря 2019 года, а новое соглашение еще не заключено. Переговоры продолжаются. Жига полагает, что существует реальная угроза, что контракт не будет продлен в предусмотренные сроки.