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Нефтепродукты

В Минфине заявили, что демпфер позволил не допустить роста цен на топливо на 15%

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«Нефть России», 17.12.19, Москва, 10:04     Демпфер (механизм, компенсирующий нефтяникам часть упущенной прибыли - прим. ТАСС) позволил ограничить рост цен на топливо в России на 15%, заявил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном во вторник.
 
"Я могу с уверенностью сказать, что демпфер работает. Без него цены на топливо были бы выше на 15%. То есть, если бы мы не ввели демпфер, цена за литр бензина могла быть больше на 4 рубля, за литр зимнего дизтоплива - на 2-3 рубля", - сообщил он.
 
Кроме того, по словам Сазанова, в 2019 году компании получат из бюджета по демпферу порядка 320-330 млрд рублей при сохранении текущей цены на нефть.
 
Чтобы компенсировать нефтяникам потери от поставок топлива на внутренний рынок по фиксированный цене при гораздо более высокой экспортной альтернативе, правительство с 1 января 2019 года ввело в действие демпфирующий механизм. Он предусматривал, что государство возмещает компаниям до 60% разницы между условной внутренней ценой на топливо и более высокими экспортными ценами.
 
Однако, если цены на внутреннем рынке оказываются более выгодными, нефтяники должны были сами доплачивать в бюджет. После того, как в первом квартале этого года демпфер сработал именно по этому сценарию, компании настояли на его корректировке. С 1 июля 2019 года размер компенсации вырос до 75% для бензина и до 70% для дизтоплива.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562349/

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В Минфине заявили, что демпфер позволил не допустить роста цен на топливо на 15%

«Нефть России», 17.12.19, Москва, 10:04    Демпфер (механизм, компенсирующий нефтяникам часть упущенной прибыли - прим. ТАСС) позволил ограничить рост цен на топливо в России на 15%, заявил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном во вторник.
 
"Я могу с уверенностью сказать, что демпфер работает. Без него цены на топливо были бы выше на 15%. То есть, если бы мы не ввели демпфер, цена за литр бензина могла быть больше на 4 рубля, за литр зимнего дизтоплива - на 2-3 рубля", - сообщил он.
 
Кроме того, по словам Сазанова, в 2019 году компании получат из бюджета по демпферу порядка 320-330 млрд рублей при сохранении текущей цены на нефть.
 
Чтобы компенсировать нефтяникам потери от поставок топлива на внутренний рынок по фиксированный цене при гораздо более высокой экспортной альтернативе, правительство с 1 января 2019 года ввело в действие демпфирующий механизм. Он предусматривал, что государство возмещает компаниям до 60% разницы между условной внутренней ценой на топливо и более высокими экспортными ценами.
 
Однако, если цены на внутреннем рынке оказываются более выгодными, нефтяники должны были сами доплачивать в бюджет. После того, как в первом квартале этого года демпфер сработал именно по этому сценарию, компании настояли на его корректировке. С 1 июля 2019 года размер компенсации вырос до 75% для бензина и до 70% для дизтоплива.
 


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Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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