«Нефть России», 17.12.19, Москва, 10:04 Демпфер (механизм, компенсирующий нефтяникам часть упущенной прибыли - прим. ТАСС) позволил ограничить рост цен на топливо в России на 15%, заявил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном во вторник.



"Я могу с уверенностью сказать, что демпфер работает. Без него цены на топливо были бы выше на 15%. То есть, если бы мы не ввели демпфер, цена за литр бензина могла быть больше на 4 рубля, за литр зимнего дизтоплива - на 2-3 рубля", - сообщил он.



Кроме того, по словам Сазанова, в 2019 году компании получат из бюджета по демпферу порядка 320-330 млрд рублей при сохранении текущей цены на нефть.



Чтобы компенсировать нефтяникам потери от поставок топлива на внутренний рынок по фиксированный цене при гораздо более высокой экспортной альтернативе, правительство с 1 января 2019 года ввело в действие демпфирующий механизм. Он предусматривал, что государство возмещает компаниям до 60% разницы между условной внутренней ценой на топливо и более высокими экспортными ценами.



Однако, если цены на внутреннем рынке оказываются более выгодными, нефтяники должны были сами доплачивать в бюджет. После того, как в первом квартале этого года демпфер сработал именно по этому сценарию, компании настояли на его корректировке. С 1 июля 2019 года размер компенсации вырос до 75% для бензина и до 70% для дизтоплива.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562349/ Источник: "ТАСС" ← Рекорды российского рынка: каким будет следующий год? Словакия создала резервы газа на случай прекращения транзита через Украину → Новости net.finam.ru