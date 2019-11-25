«Нефть России», 17.12.19, Москва, 09:58 Российский фондовый рынок бьет рекорды. Конец года, как и почти весь текущий, проходит на мажорной ноте: рубль укрепился до максимума за полтора года.



Индекс Мосбиржи преодолел отметку 3 тыс. пунктов и обновил исторический максимум. Валютный индекс РТС показал еще более уверенный рост и закрылся выше отметки 1500 пунктов.



Вся эта эйфория происходит на фоне позитивного внешнего фона. Федрезерв продолжает активно снабжать рынки ликвидностью, а соглашение Китая и США по первой части сделки лишь улучшает общую картину.



Цены на нефть торгуются на максимумах с 17 сентября.



На этом фоне очень уверенно себя чувствует рубль.



Доллар на Московской бирже повторно протестировал минимумы с лета прошлого года, и пока сложно сказать, есть ли вероятность ослабления национальной валюты.



Рубль поддерживают и внутренние факторы. На следующей неделе предстоят основные налоговые выплаты, однако эксперты считают, что компании уже сейчас начинают готовить рублевую ликвидность, так как в связи с католическим Рождеством активность на рынках будет невысокой.



Также стоит отметить, что в ближайшие дни пройдет экспирация срочных контрактов на Московской бирже и этот фактор будет оказывать влияние на динамику цен.



Добавим, что крайне уверенно чувствуют себя и другие валюты развивающихся стран. В сегменте emerging markets по отношению к доллару лучше рубля смотрелся только южноафриканский ранд, который укрепился на 1,06%, и бразильский реал, который прибавил 0,9%. Аутсайдером стала турецкая лира: она подешевела на 0,87%.



Если говорить о перспективах следующего года, то в реальности прогнозировать достаточно сложно. Наглядным примером как раз является этот год, ведь еще в конце 2018 г. мировые рынки буквально летели в пропасть, а Федрезерв настаивал на ужесточении политики, но все изменилось буквально в один миг.



Не исключено, что подобные развороты ждут и в будущем. Пока же мы видим, что и Федрезерв, и ЕЦБ делают все, чтобы ликвидность текла на финансовые площадки рекой. Это сейчас и обеспечивает рост стоимости рисковых активов, причем для коррекции нет даже поводов.

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