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Президент России продлил заморозку накопительной части пенсии
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«Нефть России», 17.12.19, Москва, 09:47 Президент России Владимир Путин подписал закон о заморозке пенсионных накоплений граждан до 2022 г.
Теперь соответствующие изменения внесены и в федеральный закон "О внесении изменений в статью 333 Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" и статью 61 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного пенсионного страхования в части права выбора застрахованными лицами варианта пенсионного обеспечения".
Впервые пенсионные накопления были заморожены в 2014 г.: работники по-прежнему эти взносы со своих зарплат платят, но средства на их индивидуальные накопительные счета не поступают, а уходят в распределительную часть пенсионной системы и идут на выплаты пенсий нынешним пенсионерам.
В ПФР ранее поясняли, что все уплаченные за будущего пенсионера взносы учитываются и будут приняты в расчет при определении пенсионных коэффициентов для назначения ему страховой пенсии.
Как подсчитали Минтруд и ПФР, заморозка накоплений еще на один год позволит получить в качестве доходов бюджета фонда дополнительные 634,8 млрд руб., соответственно на эту же величину уменьшится трансферт из федерального бюджета.
Всего же с 2014 г. за счет моратория на выплату страховых пенсий было направлено дополнительно более 2 трлн руб.