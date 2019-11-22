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Инвестиции, финансы

Президент России продлил заморозку накопительной части пенсии

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«Нефть России», 17.12.19, Москва, 09:47    Президент России Владимир Путин подписал закон о заморозке пенсионных накоплений граждан до 2022 г.
 
Теперь соответствующие изменения внесены и в федеральный закон "О внесении изменений в статью 333 Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" и статью 61 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного пенсионного страхования в части права выбора застрахованными лицами варианта пенсионного обеспечения".
 
Впервые пенсионные накопления были заморожены в 2014 г.: работники по-прежнему эти взносы со своих зарплат платят, но средства на их индивидуальные накопительные счета не поступают, а уходят в распределительную часть пенсионной системы и идут на выплаты пенсий нынешним пенсионерам.
 
В ПФР ранее поясняли, что все уплаченные за будущего пенсионера взносы учитываются и будут приняты в расчет при определении пенсионных коэффициентов для назначения ему страховой пенсии.
 
Как подсчитали Минтруд и ПФР, заморозка накоплений еще на один год позволит получить в качестве доходов бюджета фонда дополнительные 634,8 млрд руб., соответственно на эту же величину уменьшится трансферт из федерального бюджета.
 
Всего же с 2014 г. за счет моратория на выплату страховых пенсий было направлено дополнительно более 2 трлн руб.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562347/

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Президент России продлил заморозку накопительной части пенсии

«Нефть России», 17.12.19, Москва, 09:47   Президент России Владимир Путин подписал закон о заморозке пенсионных накоплений граждан до 2022 г.
 
Теперь соответствующие изменения внесены и в федеральный закон "О внесении изменений в статью 333 Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" и статью 61 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного пенсионного страхования в части права выбора застрахованными лицами варианта пенсионного обеспечения".
 
Впервые пенсионные накопления были заморожены в 2014 г.: работники по-прежнему эти взносы со своих зарплат платят, но средства на их индивидуальные накопительные счета не поступают, а уходят в распределительную часть пенсионной системы и идут на выплаты пенсий нынешним пенсионерам.
 
В ПФР ранее поясняли, что все уплаченные за будущего пенсионера взносы учитываются и будут приняты в расчет при определении пенсионных коэффициентов для назначения ему страховой пенсии.
 
Как подсчитали Минтруд и ПФР, заморозка накоплений еще на один год позволит получить в качестве доходов бюджета фонда дополнительные 634,8 млрд руб., соответственно на эту же величину уменьшится трансферт из федерального бюджета.
 
Всего же с 2014 г. за счет моратория на выплату страховых пенсий было направлено дополнительно более 2 трлн руб.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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