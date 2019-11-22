«Нефть России», 17.12.19, Москва, 09:47 Президент России Владимир Путин подписал закон о заморозке пенсионных накоплений граждан до 2022 г.



Теперь соответствующие изменения внесены и в федеральный закон "О внесении изменений в статью 333 Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" и статью 61 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного пенсионного страхования в части права выбора застрахованными лицами варианта пенсионного обеспечения".



Впервые пенсионные накопления были заморожены в 2014 г.: работники по-прежнему эти взносы со своих зарплат платят, но средства на их индивидуальные накопительные счета не поступают, а уходят в распределительную часть пенсионной системы и идут на выплаты пенсий нынешним пенсионерам.



В ПФР ранее поясняли, что все уплаченные за будущего пенсионера взносы учитываются и будут приняты в расчет при определении пенсионных коэффициентов для назначения ему страховой пенсии.



Как подсчитали Минтруд и ПФР, заморозка накоплений еще на один год позволит получить в качестве доходов бюджета фонда дополнительные 634,8 млрд руб., соответственно на эту же величину уменьшится трансферт из федерального бюджета.



Всего же с 2014 г. за счет моратория на выплату страховых пенсий было направлено дополнительно более 2 трлн руб.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562347/ Источник: Вести ← Белоруссия вновь собирается повысить стоимость транзита нефти для России Рекорды российского рынка: каким будет следующий год? → Новости net.finam.ru