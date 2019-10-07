«Нефть России», 16.12.19, Москва, 14:15 Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 января 2020 года понизится на $13,3 и составит $77,2 за тонну, говорится в сообщении Минфина РФ.



По данным Минфина, средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 ноября по 14 декабря 2019 года составила $64,54 за баррель, или $471,2 за тонну.



Пошлина на высоковязкую нефть уменьшится до $7,7 с $9. Льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с новой формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, с 1 февраля 2015 года остается на нулевом уровне.



Пошлина на светлые нефтепродукты и масла с 1 января будет снижена до $23,1 за тонну, на темные - до $77,2. Пошлина на экспорт товарного бензина понизится до $23,1, прямогонного (нафта) - до $42,4 за тонну. Пошлина на сжиженный газ составит $3,8, на кокс - $5, сообщает Минфин.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562344/ Источник: РИА «Новости» ← Forbes внес россиянку в список самых заметных новых миллиардеров Новости net.finam.ru