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Forbes внес россиянку в список самых заметных новых миллиардеров
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«Нефть России», 16.12.19, Москва, 10:35 Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук вошла в опубликованный американским журналом Forbes список самых заметных новых миллиардеров 2019 года.
Отмечается, что Бакальчук стала второй после Елены Батуриной женщиной в России, чье состояние достигло миллиарда долларов.
Издание отметило успешность созданной россиянкой компании, специализирующейся на электронной торговле. По данным журнала, в 2018 году выручка Wildberries составила около 1,9 миллиарда долларов.
Самой молодой новой миллиардершей стала основательница бренда косметики Kylie Cosmetics Кайли Дженнер, чья компания оценивается в 1,2 миллиарда долларов.
В рейтинг также вошли производитель алкогольного напитка White Claw Энтони фон Мэндл, инвесторы Герберт Вертхайм и Орландо Браво, основатель сети кофеен Luckin Coffee Чарльз Чжэньяо Лу и другие.