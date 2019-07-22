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Forbes внес россиянку в список самых заметных новых миллиардеров

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«Нефть России», 16.12.19, Москва, 10:35     Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук вошла в опубликованный американским журналом Forbes список самых заметных новых миллиардеров 2019 года.
 
Отмечается, что Бакальчук стала второй после Елены Батуриной женщиной в России, чье состояние достигло миллиарда долларов.
 
Издание отметило успешность созданной россиянкой компании, специализирующейся на электронной торговле. По данным журнала, в 2018 году выручка Wildberries составила около 1,9 миллиарда долларов.
 
Самой молодой новой миллиардершей стала основательница бренда косметики Kylie Cosmetics Кайли Дженнер, чья компания оценивается в 1,2 миллиарда долларов.
 
В рейтинг также вошли производитель алкогольного напитка White Claw Энтони фон Мэндл, инвесторы Герберт Вертхайм и Орландо Браво, основатель сети кофеен Luckin Coffee Чарльз Чжэньяо Лу и другие.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562343/

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Forbes внес россиянку в список самых заметных новых миллиардеров

«Нефть России», 16.12.19, Москва, 10:35    Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук вошла в опубликованный американским журналом Forbes список самых заметных новых миллиардеров 2019 года.
 
Отмечается, что Бакальчук стала второй после Елены Батуриной женщиной в России, чье состояние достигло миллиарда долларов.
 
Издание отметило успешность созданной россиянкой компании, специализирующейся на электронной торговле. По данным журнала, в 2018 году выручка Wildberries составила около 1,9 миллиарда долларов.
 
Самой молодой новой миллиардершей стала основательница бренда косметики Kylie Cosmetics Кайли Дженнер, чья компания оценивается в 1,2 миллиарда долларов.
 
В рейтинг также вошли производитель алкогольного напитка White Claw Энтони фон Мэндл, инвесторы Герберт Вертхайм и Орландо Браво, основатель сети кофеен Luckin Coffee Чарльз Чжэньяо Лу и другие.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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