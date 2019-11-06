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Мировой финансовый рынок: хэппи-энда не будет

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«Нефть России», 16.12.19, Москва, 10:26    В свое время основоположник современной кинематографии Гриффит создал сценарный ход, который затем стали называть хэппи-эндом. Мы все знаем, что это такое: нехитрая модель, когда главный герой находится на грани гибели, положение критическое, но в последний момент происходит чудесное спасение. Все современные западные политики формировались в эпоху расцвета хэппи-энда. Особенно это заметно по поведению президента США Дональда Трампа. В стиле хэппи-энда он ведет переговоры любого типа, по алгоритму хэппи-энда пытается вести, именно вести, американскую экономику и рынок акаций.
 
"На прошедшей неделе американские фондовые индексы держались вблизи максимальных исторических значений. Д. Трамп решил поставить точку в переговорном процессе по торговым вопросам между США и Китаем. Он торжественно объявил, что первая фаза переговоров завершена и "мы немедленно переходим ко второй фазе". За два дня до "исторических" заявлений Трампа отличился американский центральный банк, вернее его председатель Пауэлл, который, видимо, тоже ходил в кино с хэппи-эндами. После, в принципе, проходного заседания FOMC и ожидаемых решений на пресс-конференции Пауэлл заявил, что ФРС поднимет ставку только тогда, когда будет резкий скачок инфляции. Помните, все это время Д. Пауэлл и другие руководители ФРС говорили, что снижение ставки - это всего лишь корректировка в середине цикла: три раза снизим, а затем снова повышать начнем. Так вот сейчас, если верить Пауэллу, ФРС вообще ставку повышать не намерена. А уже на следующий день ФРБ Нью-Йорка выкатил на ближайший месяц программу по поддержке рынка РЕПО почти на $500 млрд. Естественно, отказ от ужесточения монетарной политики и масштабное предоставление ликвидности вызвали оптимизм на рынках, в большей степени на развивающихся.
 
Концепция изменилась, теперь можно стимулировать при экономическом росте. Причем этой стратегии, судя по всему, решили придерживаться и в Европейском центральном банке. После очередного заседания ЕЦБ, во время своей первой пресс-конференции на посту руководителя европейского ЦБ Кристин Лагард излучала оптимизм и говорила о стабилизации экономики еврозоны. Никаких заявлений по поводу эффективности стимулирования в нынешнем виде она не сделала, лишь сказала, что японизация Европе не грозит. Таким образом, ЕЦБ продолжит политику нулевых и отрицательных процентных ставок плюс будет скупать активы на рынке. Лагард, как опытная синхронистка, решила не выбиваться из общего тренда мировой монетарной политики.
 
Однако хэппи-энда не получается: мировой финансовый рынок - это не кино, нельзя просто в нужный момент включить в зале свет и закончить сеанс. Проблемы, которые сформировались в последние годы, никуда не делись: падение потребительского спроса, дефляция, низкие темпы роста мировой экономики, фактически не работающий рынок РЕПО в США, неэффективность стимулирующей монетарной политики (яркие примеры - Япония и еврозона). Конечно, можно на все это не обращать внимания, но есть существенный риск в один прекрасный момент уйти на дно, где любители хеппи-эндов превратят нас в водолазов-синхронистов".
 
Олег Богданов, ведущий аналитик QBFПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562342/

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Мировой финансовый рынок: хэппи-энда не будет

«Нефть России», 16.12.19, Москва, 10:26   В свое время основоположник современной кинематографии Гриффит создал сценарный ход, который затем стали называть хэппи-эндом. Мы все знаем, что это такое: нехитрая модель, когда главный герой находится на грани гибели, положение критическое, но в последний момент происходит чудесное спасение. Все современные западные политики формировались в эпоху расцвета хэппи-энда. Особенно это заметно по поведению президента США Дональда Трампа. В стиле хэппи-энда он ведет переговоры любого типа, по алгоритму хэппи-энда пытается вести, именно вести, американскую экономику и рынок акаций.
 
"На прошедшей неделе американские фондовые индексы держались вблизи максимальных исторических значений. Д. Трамп решил поставить точку в переговорном процессе по торговым вопросам между США и Китаем. Он торжественно объявил, что первая фаза переговоров завершена и "мы немедленно переходим ко второй фазе". За два дня до "исторических" заявлений Трампа отличился американский центральный банк, вернее его председатель Пауэлл, который, видимо, тоже ходил в кино с хэппи-эндами. После, в принципе, проходного заседания FOMC и ожидаемых решений на пресс-конференции Пауэлл заявил, что ФРС поднимет ставку только тогда, когда будет резкий скачок инфляции. Помните, все это время Д. Пауэлл и другие руководители ФРС говорили, что снижение ставки - это всего лишь корректировка в середине цикла: три раза снизим, а затем снова повышать начнем. Так вот сейчас, если верить Пауэллу, ФРС вообще ставку повышать не намерена. А уже на следующий день ФРБ Нью-Йорка выкатил на ближайший месяц программу по поддержке рынка РЕПО почти на $500 млрд. Естественно, отказ от ужесточения монетарной политики и масштабное предоставление ликвидности вызвали оптимизм на рынках, в большей степени на развивающихся.
 
Концепция изменилась, теперь можно стимулировать при экономическом росте. Причем этой стратегии, судя по всему, решили придерживаться и в Европейском центральном банке. После очередного заседания ЕЦБ, во время своей первой пресс-конференции на посту руководителя европейского ЦБ Кристин Лагард излучала оптимизм и говорила о стабилизации экономики еврозоны. Никаких заявлений по поводу эффективности стимулирования в нынешнем виде она не сделала, лишь сказала, что японизация Европе не грозит. Таким образом, ЕЦБ продолжит политику нулевых и отрицательных процентных ставок плюс будет скупать активы на рынке. Лагард, как опытная синхронистка, решила не выбиваться из общего тренда мировой монетарной политики.
 
Однако хэппи-энда не получается: мировой финансовый рынок - это не кино, нельзя просто в нужный момент включить в зале свет и закончить сеанс. Проблемы, которые сформировались в последние годы, никуда не делись: падение потребительского спроса, дефляция, низкие темпы роста мировой экономики, фактически не работающий рынок РЕПО в США, неэффективность стимулирующей монетарной политики (яркие примеры - Япония и еврозона). Конечно, можно на все это не обращать внимания, но есть существенный риск в один прекрасный момент уйти на дно, где любители хеппи-эндов превратят нас в водолазов-синхронистов".
 
Олег Богданов, ведущий аналитик QBF
 


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