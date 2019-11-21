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Инвестиции, финансы

"Газпром" будет выплачивать дивиденды в соответствии с cash flow

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«Нефть России», 16.12.19, Москва, 10:22    Новая дивидендная политика, которую правление "Газпрома" одобрило 12 декабря, а совет директоров рассмотрит 24 декабря, предусматривает выплаты в соответствии с cash flow, у инвесторов будет прозрачный механизм прогнозирования их объема, заявил зампред монополии Фамил Садыгов.
 
"Мы уходим от определения дивидендов в "ручном режиме" и предлагаем акционерам и инвесторам прозрачный механизм прогнозирования величины дивидендных выплат, которые теперь будут полностью привязаны к финансовым результатам компании", - цитирует Садыгова "Газпром".
 
По словам топ-менеджера, компания составила "исчерпывающий и понятный" список "неденежных" корректировок, которые предлагается применять к чистой прибыли при расчете дивидендов.
 
"Во-первых, мы предлагаем корректировать чистую прибыль на курсовые разницы как по операционным, так и по финансовым статьям, поскольку они, очевидно, не обеспечены денежными потоками. Во-вторых, в расчете дивидендов не планируется учитывать обесценение (или восстановление убытка от обесценения) основных средств и инвестиций в ассоциированные компании. И, в-третьих, доля в прибыли от ассоциированных компаний и совместных предприятий при расчете дивидендной базы будет заменена на поступления от ассоциированных компаний и совместных предприятий, то есть на конкретные позиции, отражаемые в "Отчете о движении денежных средств", - сказал Садыгов.
 
"Эти корректировки позволят определять размер дивидендных выплат в точном соответствии с денежным потоком компании", - отметил зампред "Газпрома".
 
"Новую дивидендную политику мы сформулировали максимально точно и детально, стремясь исключить риски некорректных интерпретаций, обеспечить повышение качества прогнозов инвестиционного сообщества. При этом в силу того, что корректировки чистой прибыли будут работать, так сказать, в "автоматическом режиме", база расчета дивидендов может быть как ниже чистой прибыли, так и выше: в зависимости от всей совокупности финансовых показателей компании", - добавил он.
 
Механизм, который позволяет снизить размер дивидендов в случае превышения мультипликатором чистый долг/EBITDA значения 2,5х, по словам Садыгова, "сугубо страховочный": "фактический и прогнозируемый на ближайшие годы уровень нашей долговой нагрузки находится и, надеюсь, будет находиться ниже указанной отметки", заявил зампред.
 
Полный текст новой дивидендной политики "Газпром" обещает опубликовать после одобрения документа советом директоров (заседание по данному вопросу запланировано на 24 декабря).
 
Как сообщил "Газпром" ранее в четверг, целевой уровень дивидендных выплат компании составляет не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. Достичь этого уровня планируется поэтапно: по итогам работы в 2019 году - не менее 30%. по итогам работы в 2020 году - не менее 40%. по итогам работы в 2021 году и в последующие годы - не менее 50%.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562341/

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"Газпром" будет выплачивать дивиденды в соответствии с cash flow

«Нефть России», 16.12.19, Москва, 10:22   Новая дивидендная политика, которую правление "Газпрома" одобрило 12 декабря, а совет директоров рассмотрит 24 декабря, предусматривает выплаты в соответствии с cash flow, у инвесторов будет прозрачный механизм прогнозирования их объема, заявил зампред монополии Фамил Садыгов.
 
"Мы уходим от определения дивидендов в "ручном режиме" и предлагаем акционерам и инвесторам прозрачный механизм прогнозирования величины дивидендных выплат, которые теперь будут полностью привязаны к финансовым результатам компании", - цитирует Садыгова "Газпром".
 
По словам топ-менеджера, компания составила "исчерпывающий и понятный" список "неденежных" корректировок, которые предлагается применять к чистой прибыли при расчете дивидендов.
 
"Во-первых, мы предлагаем корректировать чистую прибыль на курсовые разницы как по операционным, так и по финансовым статьям, поскольку они, очевидно, не обеспечены денежными потоками. Во-вторых, в расчете дивидендов не планируется учитывать обесценение (или восстановление убытка от обесценения) основных средств и инвестиций в ассоциированные компании. И, в-третьих, доля в прибыли от ассоциированных компаний и совместных предприятий при расчете дивидендной базы будет заменена на поступления от ассоциированных компаний и совместных предприятий, то есть на конкретные позиции, отражаемые в "Отчете о движении денежных средств", - сказал Садыгов.
 
"Эти корректировки позволят определять размер дивидендных выплат в точном соответствии с денежным потоком компании", - отметил зампред "Газпрома".
 
"Новую дивидендную политику мы сформулировали максимально точно и детально, стремясь исключить риски некорректных интерпретаций, обеспечить повышение качества прогнозов инвестиционного сообщества. При этом в силу того, что корректировки чистой прибыли будут работать, так сказать, в "автоматическом режиме", база расчета дивидендов может быть как ниже чистой прибыли, так и выше: в зависимости от всей совокупности финансовых показателей компании", - добавил он.
 
Механизм, который позволяет снизить размер дивидендов в случае превышения мультипликатором чистый долг/EBITDA значения 2,5х, по словам Садыгова, "сугубо страховочный": "фактический и прогнозируемый на ближайшие годы уровень нашей долговой нагрузки находится и, надеюсь, будет находиться ниже указанной отметки", заявил зампред.
 
Полный текст новой дивидендной политики "Газпром" обещает опубликовать после одобрения документа советом директоров (заседание по данному вопросу запланировано на 24 декабря).
 
Как сообщил "Газпром" ранее в четверг, целевой уровень дивидендных выплат компании составляет не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. Достичь этого уровня планируется поэтапно: по итогам работы в 2019 году - не менее 30%. по итогам работы в 2020 году - не менее 40%. по итогам работы в 2021 году и в последующие годы - не менее 50%.
 


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