«Нефть России», 16.12.19, Москва, 09:41 Ставки по ипотеке находятся на исторически низком уровне, но в дальнейшем могут снизиться до 7-8%, заявила на пресс-конференции глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.



"Что касается темпов развития ипотеки, они действительно высокие, высокими будут оставаться, на наш взгляд. Потенциал роста ипотеки есть. Последние данные по ставке по ипотеке - 9,4%. Если говорить формально - это исторически низкий уровень. Это данные ноября, в декабре, думаем, ставка будет еще ниже, и видим потенциал снижения ставки до 7-8%", - сказала она.



По ее словам, ипотека в 2020 году будет расти достаточно высокими темпами. "Наша оценка - мы ее пока не пересматривали на следующий год - около 20% (роста ипотеки - ИФ). Сейчас темпы роста 17%", - добавила глава ЦБ.



Вместе с тем Набиуллина подчеркнула, что для ЦБ очень важно "сохранение высокого качества ипотечных кредитов, поэтому мы с рынком обсуждаем и введение, в том числе, показателя долговой нагрузки" при выдаче таких займов.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562340/ Источник: Interfax ← Украина продлила до 31 декабря срок бронирования "Газпромом" транзитных мощностей ее ГТС "Газпром" будет выплачивать дивиденды в соответствии с cash flow → Новости net.finam.ru