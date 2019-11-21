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Новости oilru.com


 
Инвестиции, финансы

Набиуллина спрогнозировала снижение ставок по ипотеке в декабре

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«Нефть России», 16.12.19, Москва, 09:41    Ставки по ипотеке находятся на исторически низком уровне, но в дальнейшем могут снизиться до 7-8%, заявила на пресс-конференции глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
 
"Что касается темпов развития ипотеки, они действительно высокие, высокими будут оставаться, на наш взгляд. Потенциал роста ипотеки есть. Последние данные по ставке по ипотеке - 9,4%. Если говорить формально - это исторически низкий уровень. Это данные ноября, в декабре, думаем, ставка будет еще ниже, и видим потенциал снижения ставки до 7-8%", - сказала она.
 
По ее словам, ипотека в 2020 году будет расти достаточно высокими темпами. "Наша оценка - мы ее пока не пересматривали на следующий год - около 20% (роста ипотеки - ИФ). Сейчас темпы роста 17%", - добавила глава ЦБ.
 
Вместе с тем Набиуллина подчеркнула, что для ЦБ очень важно "сохранение высокого качества ипотечных кредитов, поэтому мы с рынком обсуждаем и введение, в том числе, показателя долговой нагрузки" при выдаче таких займов.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562340/

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Набиуллина спрогнозировала снижение ставок по ипотеке в декабре

«Нефть России», 16.12.19, Москва, 09:41   Ставки по ипотеке находятся на исторически низком уровне, но в дальнейшем могут снизиться до 7-8%, заявила на пресс-конференции глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
 
"Что касается темпов развития ипотеки, они действительно высокие, высокими будут оставаться, на наш взгляд. Потенциал роста ипотеки есть. Последние данные по ставке по ипотеке - 9,4%. Если говорить формально - это исторически низкий уровень. Это данные ноября, в декабре, думаем, ставка будет еще ниже, и видим потенциал снижения ставки до 7-8%", - сказала она.
 
По ее словам, ипотека в 2020 году будет расти достаточно высокими темпами. "Наша оценка - мы ее пока не пересматривали на следующий год - около 20% (роста ипотеки - ИФ). Сейчас темпы роста 17%", - добавила глава ЦБ.
 
Вместе с тем Набиуллина подчеркнула, что для ЦБ очень важно "сохранение высокого качества ипотечных кредитов, поэтому мы с рынком обсуждаем и введение, в том числе, показателя долговой нагрузки" при выдаче таких займов.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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