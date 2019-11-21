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Набиуллина спрогнозировала снижение ставок по ипотеке в декабре
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«Нефть России», 16.12.19, Москва, 09:41 Ставки по ипотеке находятся на исторически низком уровне, но в дальнейшем могут снизиться до 7-8%, заявила на пресс-конференции глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Что касается темпов развития ипотеки, они действительно высокие, высокими будут оставаться, на наш взгляд. Потенциал роста ипотеки есть. Последние данные по ставке по ипотеке - 9,4%. Если говорить формально - это исторически низкий уровень. Это данные ноября, в декабре, думаем, ставка будет еще ниже, и видим потенциал снижения ставки до 7-8%", - сказала она.
По ее словам, ипотека в 2020 году будет расти достаточно высокими темпами. "Наша оценка - мы ее пока не пересматривали на следующий год - около 20% (роста ипотеки - ИФ). Сейчас темпы роста 17%", - добавила глава ЦБ.
Вместе с тем Набиуллина подчеркнула, что для ЦБ очень важно "сохранение высокого качества ипотечных кредитов, поэтому мы с рынком обсуждаем и введение, в том числе, показателя долговой нагрузки" при выдаче таких займов.