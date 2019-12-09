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Украина и газ

Украина продлила до 31 декабря срок бронирования "Газпромом" транзитных мощностей ее ГТС

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«Нефть России», 16.12.19, Москва, 09:27    Украинский регулятор в сфере энергетики продлил сроки бронирования транзитных мощностей газотранспортной системы страны до конца 2019 года, поэтому у российского "Газпрома" еще есть время, чтобы заключить соответствующий контракт. Об этом сообщил в воскресенье исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в ответ на вопрос корреспондента ТАСС.
 
"Нафтогаз" создаст информационный штаб в случае прекращения транзита из России
"Регулятор пошел навстречу, еще раз подтвердив конструктивную позицию Украины, и продлил сроки бронирования долгосрочных мощностей до 31 декабря. Поэтому у "Газпрома" появилось дополнительное время заключить контракт относительно услуг по транспортировке (бронированию) мощностей", - сообщил он.
 
Он отметил, что этот контракт является стандартным и утверждается регулятором, а также что его "невозможно изменить до 31 декабря". "Вопрос в том, соглашается ли "Газпром" на этот контракт. Также отмечу, что до 22 декабря регулятор должен утвердить новые тарифы (связанные с транзитом), что также является важным ограничением по времени", - пояснил Витренко. По его словам, ранее "Нафтогаз" предложил российской стороне "варианты контрактных отношений", благодаря которым возможно обеспечить продолжение транзита газа с 2020 года "в полном соответствии с европейскими правилами".
 
Ранее Витренко заявлял, что 13 декабря является последней датой для заключения контракта по долгосрочному бронированию транзитных мощностей украинской газотранспортной системы.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562339/

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Украина продлила до 31 декабря срок бронирования "Газпромом" транзитных мощностей ее ГТС

«Нефть России», 16.12.19, Москва, 09:27   Украинский регулятор в сфере энергетики продлил сроки бронирования транзитных мощностей газотранспортной системы страны до конца 2019 года, поэтому у российского "Газпрома" еще есть время, чтобы заключить соответствующий контракт. Об этом сообщил в воскресенье исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в ответ на вопрос корреспондента ТАСС.
 
"Нафтогаз" создаст информационный штаб в случае прекращения транзита из России
"Регулятор пошел навстречу, еще раз подтвердив конструктивную позицию Украины, и продлил сроки бронирования долгосрочных мощностей до 31 декабря. Поэтому у "Газпрома" появилось дополнительное время заключить контракт относительно услуг по транспортировке (бронированию) мощностей", - сообщил он.
 
Он отметил, что этот контракт является стандартным и утверждается регулятором, а также что его "невозможно изменить до 31 декабря". "Вопрос в том, соглашается ли "Газпром" на этот контракт. Также отмечу, что до 22 декабря регулятор должен утвердить новые тарифы (связанные с транзитом), что также является важным ограничением по времени", - пояснил Витренко. По его словам, ранее "Нафтогаз" предложил российской стороне "варианты контрактных отношений", благодаря которым возможно обеспечить продолжение транзита газа с 2020 года "в полном соответствии с европейскими правилами".
 
Ранее Витренко заявлял, что 13 декабря является последней датой для заключения контракта по долгосрочному бронированию транзитных мощностей украинской газотранспортной системы.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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