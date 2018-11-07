«Нефть России», 16.12.19, Москва, 07:15 Что такое регламент ИМО 2020 и что он значит для российской и европейской нефтеперерабатывающей промышленности: новые возможности или проблемы?



Международная морская организация (ИМО) — специализированное учреждение ООН — объявила об ужесточении регламента выбросов серы морскими судами, которое вступит в силу в 2020 году. Для этого предполагается ограничить количество серы в судовом топливе до 0,5 % против 3,5 %, разрешенного в данный момент.







СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ И ДИНАМИКА ПРЕДЛОЖЕНИЯ



О том, что грядет новый регламент, в отрасли было известно с 2016 года, когда его представили в первый раз. Однако многие участники рынка откладывали решение проблемы на потом, надеясь на появление политического или нормативного решения. Даже сейчас остается много вопросов. Будет ли соблюдаться этот регламент? В какой мере? Какой подход изберут отдельные страны? Некоторые компании рассчитывали, что вступление регламента в силу будет отложено или отменено, и не приняли никаких мер.



Чтобы обеспечить соответствие требованиям, судоходные компании могут пойти двумя путями: использовать в качестве топлива сжиженный природный газ или оборудовать суда скрубберами для удаления лишней серы. Лишь малая часть предприятий объявила о решении придерживаться одного из этих подходов. Отчасти причина этого — неуверенность в том, какие результаты принесут принятые меры и будут ли технологии типа скрубберов разрешены в долгосрочной перспективе.



Поэтому ожидается, что с 1 января 2020 года возрастет спрос на судовое топливо с 0,5-процентным содержанием серы, а многие компании окажутся к этому не готовы.



МЕРЫ, КОТОРЫЕ НУЖНО ПРИНЯТЬ УЖЕ СЕЙЧАС



От неопределенности и нестабильности ситуации некоторые, безусловно, выиграют.



Умные российские нефтеперерабатывающие компании воспользуются разницей стоимости топлива с низким содержанием серы и смогут заработать на своих активах. Нужно учитывать следующее.



1. Опыт решения сложных задач. Российские нефтеперерабатывающие заводы, привыкшие иметь дело со смешанным и иногда трудно перерабатываемым сырьем, накопили богатый опыт работы с нефтью с высоким содержанием серы и умеют ее перерабатывать, извлекая максимальную выгоду. Скоро морскому судоходству понадобится много дизельного топлива с очень низким содержанием серы, из-за чего на какое-то время оно станет дефицитом. Те предприятия, которые отдадут предпочтение производству такого топлива, смогут продать его по наилучшей цене. Чтобы использовать сложные и иногда старые активы для производства продукции и ее выгодной продажи, компаниям понадобятся передовые цифровые технологии планирования и моделирования.



2. Возможности реализации. Многие российские нефтеперерабатывающие заводы используют технологии обессеривания. Остается вопрос: как не только сократить количество серы в топливе, но и найти для нее рынок сбыта? У российских предпринимателей есть кому продавать отходы переработки (кроме судоходных компаний), что дает им преимущество перед некоторыми другими европейскими рынками, на которых таких покупателей нет. Кроме того, внедрить технологии обессеривания можно относительно быстро, а для полученной серы есть рынки сбыта.







ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



В отрасли несколько основных участников — перерабатывающие заводы, судоходные предприятия, национальные регулирующие органы, ИМО. Однако обстановка остается неопределенной. Изменения приносят новые возможности, только если уметь ими пользоваться.



Волатильность сыграет на руку организациям с сильным руководством, гибким компаниям, способным оперативно меняться, и предприятиям с развитыми цифровыми технологиями, которые могут быстро принимать решения. Такие участники рынка получат экономические преимущества и значительную прибыль.



Российские предприятия должны воспользоваться близостью Севера и уникальным доступом к некоторым судоходным рынкам. Кроме того, российским НПЗ необходимо использовать инновации в области переработки, чтобы получить максимальную прибыль в короткие сроки и стать лидерами в долгосрочной перспективе.



РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ?



Какими цифровыми инструментами прежде всего должны воспользоваться российские энергетические компании, чтобы извлечь выгоду из ИМО 2020?







Первый инструмент — программное обеспечение для планирования деятельности НПЗ, которое поможет быстро выбрать оптимальную стратегию в условиях меняющегося спроса и эластичных цен. AspenTech предоставляет компаниям, таким как «Газпром», передовые инструменты, в том числе широко используемые системы планирования, с которыми умеют работать многие российские специалисты. Благодаря им специалисты по планированию или трейдеры могут быстро просмотреть тысячи продуктов, ценовых позиций и сценариев поставки, чтобы найти оптимальное контрактное предложение, рабочую стратегию или план выполнения, которые принесут наибольшую выгоду. В эпоху технологий нужно уделить особое внимание обучению нового поколения специалистов по планированию и трейдеров.



Второй инструмент — программное обеспечение для динамической оптимизации. С помощью цифровых средств это новое передовое ПО привязывает все процессы предприятия к упомянутым планам. При цифровой привязке такие факторы, как неэффективное мышление и консервативное поведение, утрачивают свое значение. Передовые системы управления предприятием напрямую связаны с существующими планами и постоянно пополняются данными с НПЗ. Производственные процессы адаптируются согласно этим данным, что позволяет получить максимальную прибыль.



Третий инструмент — точные инженерные модели для ежедневного контроля эффективности установок первичной перегонки нефти, перерабатывающих реакторов и установок для извлечения серы. Они помогают оптимизировать техническую разработку и быстро вносить изменения с минимальными капитальными вложениями, чтобы в нестабильной обстановке соответствовать требованиям рынка. Особенно важно моделировать и оптимизировать установки по получению серы, чтобы сократить количество потребляемой энергии.



Словом, российские энергетические компании могут воспользоваться волатильностью, создаваемой ИМО 2020, и предпринять верные действия. Для впечатляющих результатов нужны решительность, гибкость и целеустремленность. Чтобы креативно и гибко реагировать в периоды экономической волатильности, требуются общие усилия. Именно так можно получить прибыль и долгосрочное стратегическое преимущество.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562337/ Рон Бек (Ron Beck), Директор по маркетинговой стратегии, Aspen Technology Inc. ← В "Нафтогазе" заявили, что рост цены газа на Украине стал расплатой за некомпетентность Песков назвал условие для продолжения транзита газа через Украину → Новости net.finam.ru