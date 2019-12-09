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Новости oilru.com


 
Украина и газ

В "Нафтогазе" заявили, что рост цены газа на Украине стал расплатой за некомпетентность

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«Нефть России», 16.12.19, Москва, 00:28    Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко назвал "расплатой за некомпетентность и коррупцию" повышение цены газа для потребителей Украины.
 
"Если бы была увеличена собственная добыча и повышен уровень энергоэффективности, то цена на газ не выросла бы, а упала", - написал он в субботу на странице в Facebook. По мнению Витренко, в 2020 году Украина могла бы начать экспортировать топливо, что способствовало бы снижению рыночной цены газа. "Вот так мы рассчитываемся за некомпетентность и коррупцию", - заключил директор компании.
 
В пятницу в "Нафтогазе" сообщили о повышении цены на газ для населения в январе 2020 года на 28,59% - до 5,5 тысячи гривен (около $233) за тысячу куб. м. При этом в компании отметили, что эта цена на 12% меньше, чем в январе 2019 года. Летом "Нафтогаз" трижды снижал стоимость топлива, а в сентябре предупредил, что зимой с повышением спроса может возрасти и цена.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562336/

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В "Нафтогазе" заявили, что рост цены газа на Украине стал расплатой за некомпетентность

«Нефть России», 16.12.19, Москва, 00:28   Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко назвал "расплатой за некомпетентность и коррупцию" повышение цены газа для потребителей Украины.
 
"Если бы была увеличена собственная добыча и повышен уровень энергоэффективности, то цена на газ не выросла бы, а упала", - написал он в субботу на странице в Facebook. По мнению Витренко, в 2020 году Украина могла бы начать экспортировать топливо, что способствовало бы снижению рыночной цены газа. "Вот так мы рассчитываемся за некомпетентность и коррупцию", - заключил директор компании.
 
В пятницу в "Нафтогазе" сообщили о повышении цены на газ для населения в январе 2020 года на 28,59% - до 5,5 тысячи гривен (около $233) за тысячу куб. м. При этом в компании отметили, что эта цена на 12% меньше, чем в январе 2019 года. Летом "Нафтогаз" трижды снижал стоимость топлива, а в сентябре предупредил, что зимой с повышением спроса может возрасти и цена.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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