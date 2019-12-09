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Новости oilru.com
Украина и газ
В "Нафтогазе" заявили, что рост цены газа на Украине стал расплатой за некомпетентность
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«Нефть России», 16.12.19, Москва, 00:28 Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко назвал "расплатой за некомпетентность и коррупцию" повышение цены газа для потребителей Украины.
"Если бы была увеличена собственная добыча и повышен уровень энергоэффективности, то цена на газ не выросла бы, а упала", - написал он в субботу на странице в Facebook. По мнению Витренко, в 2020 году Украина могла бы начать экспортировать топливо, что способствовало бы снижению рыночной цены газа. "Вот так мы рассчитываемся за некомпетентность и коррупцию", - заключил директор компании.
В пятницу в "Нафтогазе" сообщили о повышении цены на газ для населения в январе 2020 года на 28,59% - до 5,5 тысячи гривен (около $233) за тысячу куб. м. При этом в компании отметили, что эта цена на 12% меньше, чем в январе 2019 года. Летом "Нафтогаз" трижды снижал стоимость топлива, а в сентябре предупредил, что зимой с повышением спроса может возрасти и цена.