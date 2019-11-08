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Экономика

Российская экономика сигнализирует о скором нефтяном ралли

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«Нефть России», 15.12.19, Москва, 11:42    Несмотря на то что прогноз относительно нефтяных цен становится все более "медвежьим", Россия не испытывает особого страха. Она отвечает на вялотекущие цены на углеводороды позитивными экономическими показателями, рекордно доходным рынком акций и стремительно укрепляющейся национальной валютой.
 
Следует напомнить то, о чем средний инвестор, возможно, не знает: высокие показатели российского фондового рынка почти всегда предшествуют росту нефтяных цен. А если добавить к этому принятые Россией и ОПЕК обязательства провести новый раунд сокращения добычи нефти, уменьшение поставок, необходимое для повышения цен, уже не за горами.
 
Российская экономика, безусловно, сильно зависит от углеводородов: на нефть и газ приходится 60% экспорта и более 30% ВВП. Россия - третий крупнейший в мире производитель нефти и второй по величине производитель природного газа, напоминает oilprice.com.
 
Тем не менее, несмотря на мировые тенденции, экономика России на подъеме. В III квартале темпы роста составили 2,2%, а ВВП страны увеличился на 1,7% по сравнению с 0,9% в предыдущем квартале. Все это довольно впечатляющие результаты, учитывая, что мировая производственная активность к октябрю снижалась шестой месяцев подряд, демонстрируя самое резкое замедление за 17 лет.
 
Будучи зависимой от нефти, Россия заинтересована в повышении цен на углеводороды.
 
"Мы считаем, что цены на нефть будут расти в ближайшем будущем благодаря нашему соглашению с Саудовской Аравией, - заявил недавно CNBC генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. - Мы считаем, что цены на нефть будут стабильными, а российский рынок - демонстрировать постоянный рост".
 
Дмитриев также намекнул, что Россия и ОПЕК "готовы к решительным шагам" в случае необходимости.
 
Неудивительно, что российский фондовый рынок тесно связан с нефтяным рынком. Исторически сложилась сильная положительная корреляция между MVIS Russia Index и ценами на нефть, причем одна из них тесно отражает движение другой, иногда с отставанием всего в пару недель. Российский рынок акций в настоящее время сильно "бычий". Индекс РТС по состоянию на 20 ноября стал самым результативным фондовым рынком в мире (доходность - +37% в долларовом выражении).
 
Отношение долга России к ВВП примерно 20%, что сильно отличается, к примеру, от показателя в Бразилии (другой крупной развивающейся экономики), где он равен ~80%. Что касается российского рубля, то на конец ноября по отношению к доллару он демонстрирует наилучшие результаты в мире.
 
Между тем, некоторые аналитики сомневаются в наступлении "бычьего" нефтяного рынка. Во-первых, ОПЕК+ обязалась сокращать добычу лишь до марта 2020 г., и что произойдет после этого, никто не знает.
 
Во-вторых, последний раунд не был до конца успешным, и нынешние усилия могут также оказаться не очень эффективными. ОПЕК+ не удалось достичь годового целевого показателя, основанного на средних уровнях добычи до ноября 2019 г., примерно на 180 тыс. баррелей в сутки.
 
Входящие в ОПЕК+ 24 страны должны будут дополнительно сократить производство примерно на 300 тыс. баррелей в сутки для достижения новой цели. Ситуацию может усугубить продолжающееся замедление мировой экономики и снижение спроса на нефть.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562335/

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Российская экономика сигнализирует о скором нефтяном ралли

«Нефть России», 15.12.19, Москва, 11:42   Несмотря на то что прогноз относительно нефтяных цен становится все более "медвежьим", Россия не испытывает особого страха. Она отвечает на вялотекущие цены на углеводороды позитивными экономическими показателями, рекордно доходным рынком акций и стремительно укрепляющейся национальной валютой.
 
Следует напомнить то, о чем средний инвестор, возможно, не знает: высокие показатели российского фондового рынка почти всегда предшествуют росту нефтяных цен. А если добавить к этому принятые Россией и ОПЕК обязательства провести новый раунд сокращения добычи нефти, уменьшение поставок, необходимое для повышения цен, уже не за горами.
 
Российская экономика, безусловно, сильно зависит от углеводородов: на нефть и газ приходится 60% экспорта и более 30% ВВП. Россия - третий крупнейший в мире производитель нефти и второй по величине производитель природного газа, напоминает oilprice.com.
 
Тем не менее, несмотря на мировые тенденции, экономика России на подъеме. В III квартале темпы роста составили 2,2%, а ВВП страны увеличился на 1,7% по сравнению с 0,9% в предыдущем квартале. Все это довольно впечатляющие результаты, учитывая, что мировая производственная активность к октябрю снижалась шестой месяцев подряд, демонстрируя самое резкое замедление за 17 лет.
 
Будучи зависимой от нефти, Россия заинтересована в повышении цен на углеводороды.
 
"Мы считаем, что цены на нефть будут расти в ближайшем будущем благодаря нашему соглашению с Саудовской Аравией, - заявил недавно CNBC генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. - Мы считаем, что цены на нефть будут стабильными, а российский рынок - демонстрировать постоянный рост".
 
Дмитриев также намекнул, что Россия и ОПЕК "готовы к решительным шагам" в случае необходимости.
 
Неудивительно, что российский фондовый рынок тесно связан с нефтяным рынком. Исторически сложилась сильная положительная корреляция между MVIS Russia Index и ценами на нефть, причем одна из них тесно отражает движение другой, иногда с отставанием всего в пару недель. Российский рынок акций в настоящее время сильно "бычий". Индекс РТС по состоянию на 20 ноября стал самым результативным фондовым рынком в мире (доходность - +37% в долларовом выражении).
 
Отношение долга России к ВВП примерно 20%, что сильно отличается, к примеру, от показателя в Бразилии (другой крупной развивающейся экономики), где он равен ~80%. Что касается российского рубля, то на конец ноября по отношению к доллару он демонстрирует наилучшие результаты в мире.
 
Между тем, некоторые аналитики сомневаются в наступлении "бычьего" нефтяного рынка. Во-первых, ОПЕК+ обязалась сокращать добычу лишь до марта 2020 г., и что произойдет после этого, никто не знает.
 
Во-вторых, последний раунд не был до конца успешным, и нынешние усилия могут также оказаться не очень эффективными. ОПЕК+ не удалось достичь годового целевого показателя, основанного на средних уровнях добычи до ноября 2019 г., примерно на 180 тыс. баррелей в сутки.
 
Входящие в ОПЕК+ 24 страны должны будут дополнительно сократить производство примерно на 300 тыс. баррелей в сутки для достижения новой цели. Ситуацию может усугубить продолжающееся замедление мировой экономики и снижение спроса на нефть.

 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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