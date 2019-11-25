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Газопроводы
Болгария готова стать основным газораспределительным центром на Балканах
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«Нефть России», 14.12.19, Москва, 11:35 Болгария может стать основным газораспределительным центром на Балканах. Об этом по завершению в пятницу в Брюсселе саммита ЕС, заявил перед журналистами премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.
"Во время визита в США (состоялся в конце ноября - прим. ТАСС) мы продвинулись вперед, США признали, что Болгария сделала большой шаг в том, чтобы стать основным газораспределительным центром на Балканах и включили наш газораспределительный центр "Балкан" [в свои программы], это же сделала и Европейская комиссия. Поэтому то, о чем говорил президент России Владимир Путин, который потребовал "железных гарантий" [в вопросе о поставке газа через территорию Болгарии], уже подписано, мы имеем гарантии о [строительстве] газораспределительного центра в Болгарии и от США, и от Европейской комиссии. Как видите, никто по этой теме не поставил дополнительных вопросов", - сказал болгарский премьер, отвечая на вопросы журналистов в Брюсселе.