«Нефть России», 16.12.19, Москва, 00:09 Рынок нефти в наступающем году продолжит оставаться под давлением признаков ослабевающей экономики и низкого спроса. Усилить волатильность могут президентские выборы в США, считают опрошенные ТАСС аналитики. По их прогнозам, котировки нефти в 2020 году преимущественно продолжат оставаться в диапазоне $55-65 за баррель. Резкий рост в районе $70 и выше возможен только в случае обострения военных конфликтов или техногенных, террористических происшествий в регионах добычи, считают эксперты.



Уходящий год выдался насыщенным для рынка нефти. Санкции против Ирана, Венесуэлы, приостановка транзита по "Дружбе" из-за загрязнения хлоридами, наконец, беспрецедентное падение добычи нефти в Саудовской Аравии вследствие ракетных атак на мощности Saudi Aramco в сентябре 2019 года. Все эти события не раз вызывали резкий рост котировок Brent в район $70 и даже $75 за баррель.



Опускалась цена нефти и к $50 за баррель и ниже на тревожных новостях о торговых противостояниях между США и Китаем и предсказаниях скорой рецессии в глобальной экономике и, как следствие, замедлении темпов потребления нефти в мире. Впрочем, большую часть года котировки балансировали в районе $60-65 за баррель, поддерживаемые ограничительной политикой в добыче стран ОПЕК+.



Кризис и выборы

Ожидание возможной рецессии продолжит сдерживать цены на нефть и в 2020 году, говорит директор отдела корпораций агентства Fitch Дмитрий Маринченко. "Между темпами роста мировой экономики и темпами роста спроса на нефть очень тесная корреляция. Замедление экономического роста может оказать влияние и на физический рынок", - поясняет он.



Однако прогноз неутешительный. Текущее состояние мировой экономики можно назвать скорее "полуобморочным", несмотря на усилия Центробанков по снижению ставок и вливанию ликвидности, считает аналитик "Финама" Сергей Дроздов. Реальный кризис может обвалить рынок, говорит он.



Давить на цену нефти продолжит и растущий объем добычи в странах, не входящих в ОПЕК, и, прежде всего, в США, добавляет вице-президент агентства Moody's Артем Фролов. При отсутствии шоков эксперты ожидают, что среднегодовая цена на Brent будет находиться на уровне $55-65 за баррель.



Впрочем, для усиления волатильности на рынке все шансы есть, отмечает Дроздов. В первую очередь, этому будут способствовать президентские выборы в США. "Скорее всего, оппоненты президента Дональда Трампа усилят на него давление. И угроза проведения импичмента будет раскачивать мировые рынки", - полагает он.



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В случае же победы Трампа на выборах торговые разногласия могут вспыхнуть с новой силой, допускает Дроздов. "На мой взгляд, эта война не закончится. Перемирия будут, но это видимость. Если Трамп победит на выборах, то он возьмется за Китай уже более серьезно. Сейчас ему невыгодно расшатывать биржи, особенно американские. Но как только он станет президентом, я думаю, все поменяется", - считает он.



"Резкий рост цен на нефть возможен из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, например, повторения недавних атак в Саудовской Аравии", - рассуждает Маринченко. "Взлет цен до $70 за баррель возможен на приступах какого-нибудь очередного оптимизма или техногенных происшествий по аналогии с атаками дронов, которые теперь нельзя в исключать в будущем", - соглашается Дроздов.



Решения ОПЕК



В начале декабря страны - участницы Венского соглашения о сокращении добычи, известные как альянс ОПЕК+, договорились дополнительно снизить добычу в течение первого квартала на 0,5 млн б/с к действующей квоте в 1,2 млн б/с. При этом Саудовская Аравия добровольно сократит добычу еще на 0,4 млн б/с к своей квоте, тем самым доведя общее сокращение до 2,1 млн б/с с января по март 2020 года.



Именно решение ОПЕК+, а не проведенное в эти же дни IPO Saudi Aramco, ставшее крупнейшим в истории, поддержало нефтяные котировки, которые на этом фоне выросли с $60,7 до $64,5 за баррель, считают эксперты.



По мнению Дроздова из "Финама", само IPO, привлекшее $25,6 млрд, никакого влияния на котировки оказать не могло. "Отчасти рост цен на нефть в декабре поддерживается решением ОПЕК+. С другой стороны, мировые биржи сейчас охвачены оптимизмом по поводу завершения первой фазы торговой сделки между США и Китаем. Но как только этот оптимизм уйдет, мы сразу увидим коррекцию во фьючерсах на Brent и WTI", - считает он.



Маринченко из Fitch согласен. "Саудовская Аравия будет продолжать усилия по поддержке цены не столько из-за IPO, сколько из-за довольно высокой цены фискального равновесия - выше $80 за баррель", - говорит аналитик.



По прогнозу МЭА, опубликованного в пятницу, несмотря на усиление сокращения добычи странами ОПЕК+, переизбыток предложения на рынке нефти в начале 2020 года сохранится. На этом фоне, полагают собеседники ТАСС, странам альянса ничего не останется как продлить договоренности об ограничениях после марта. В противном случае цены могут рухнуть к минимумам 2016 год - $30 за баррель, полагают эксперты.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562333/ Источник: "ТАСС" ← Венгрия потеряла восемь миллиардов долларов из-за санкций против РФ Болгария готова стать основным газораспределительным центром на Балканах → Новости net.finam.ru