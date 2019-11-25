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Санкции

Spiegel: санкции США ведут к неприятным последствиям для энергоснабжения Европы

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«Нефть России», 13.12.19, Москва, 11:12    Возможные санкции США против проекта "Северный поток - 2" могут привести к провалу газовых переговоров между Россией и Украиной и "неприятным последствиям" для энергоснабжения Европы. Об этом говорится в опубликованной в четверг статье в издании Der Spiegel.
 
По утверждению портала, в Москве считают, что "Нафтогаз" сотрудничает с властями США. Менеджеры "Нафтогаза" несколько раз встречались с представителями США, такими как посол в ФРГ Ричард Гренелл, констатирует Spiegel.
 
В то же время источник в одной из компаний, участвующих в строительстве газопровода, назвал "совершенно нереалистичным" прекращение реализации проекта.
 
По оценке издания, если газовый конфликт между Россией и Украиной обострится, это приведет к долгосрочным перебоям в поставках газа. В итоге хранилища в ЕС будут не заполнены и в последующие периоды ситуация может стать критической. Европа все больше будет вынуждена использовать СПГ из США, и президент США Дональд Трамп в таком случае все же достигнет своей цели, отмечает издание.
 
В случае перебоев с поставками газа и замедления реализации "Северного потока - 2" в Германии цены вырастут примерно на 5-7%, а в таких странах, как Греция, на 45%, указывает Spiegel.
 
О возможных санкциях
 
Палата представителей Конгресса США 11 декабря одобрила согласованный демократами и республиканцами проект военного бюджета на 2020 финансовый год, в который включено положение о необходимости введения санкций в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Теперь этот документ предстоит одобрить Сенату Конгресса США, затем он поступит на подпись Трампу и только после этого вступит в силу.
 
Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. На сегодняшний день "Северный поток - 2" построен более чем на 80%. Проектный срок завершения работ - конец 2019 года. Европейскими партнерами "Газпрома" являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell, которые финансируют 50% проекта.
 
"Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. В качестве потенциальных рынков "Газпром" рассматривает Грецию, Италию, Болгарию, Сербию и Венгрию.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562331/

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Spiegel: санкции США ведут к неприятным последствиям для энергоснабжения Европы

«Нефть России», 13.12.19, Москва, 11:12   Возможные санкции США против проекта "Северный поток - 2" могут привести к провалу газовых переговоров между Россией и Украиной и "неприятным последствиям" для энергоснабжения Европы. Об этом говорится в опубликованной в четверг статье в издании Der Spiegel.
 
По утверждению портала, в Москве считают, что "Нафтогаз" сотрудничает с властями США. Менеджеры "Нафтогаза" несколько раз встречались с представителями США, такими как посол в ФРГ Ричард Гренелл, констатирует Spiegel.
 
В то же время источник в одной из компаний, участвующих в строительстве газопровода, назвал "совершенно нереалистичным" прекращение реализации проекта.
 
По оценке издания, если газовый конфликт между Россией и Украиной обострится, это приведет к долгосрочным перебоям в поставках газа. В итоге хранилища в ЕС будут не заполнены и в последующие периоды ситуация может стать критической. Европа все больше будет вынуждена использовать СПГ из США, и президент США Дональд Трамп в таком случае все же достигнет своей цели, отмечает издание.
 
В случае перебоев с поставками газа и замедления реализации "Северного потока - 2" в Германии цены вырастут примерно на 5-7%, а в таких странах, как Греция, на 45%, указывает Spiegel.
 
О возможных санкциях
 
Палата представителей Конгресса США 11 декабря одобрила согласованный демократами и республиканцами проект военного бюджета на 2020 финансовый год, в который включено положение о необходимости введения санкций в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Теперь этот документ предстоит одобрить Сенату Конгресса США, затем он поступит на подпись Трампу и только после этого вступит в силу.
 
Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. На сегодняшний день "Северный поток - 2" построен более чем на 80%. Проектный срок завершения работ - конец 2019 года. Европейскими партнерами "Газпрома" являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell, которые финансируют 50% проекта.
 
"Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. В качестве потенциальных рынков "Газпром" рассматривает Грецию, Италию, Болгарию, Сербию и Венгрию.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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