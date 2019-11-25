|
Яндекс.Деньги – доступный и безопасный способ платить за товары и услуги через интернет. Пополнение счета и оплата заказов происходят в реальном времени на сайте платежной системы.
|
Новости oilru.com
Санкции
Spiegel: санкции США ведут к неприятным последствиям для энергоснабжения Европы
|
Реплика: Saxo Bank: Инвесторы, трепещите!
Анонсы
Выставки:
Новости
00:39 · Потерянное полугодие или потерянные годы: Орешкин посетовал на недостаточность мер ЦБ по поддержанию спроса в экономике
|
© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.
«Нефть России», 13.12.19, Москва, 11:12 Возможные санкции США против проекта "Северный поток - 2" могут привести к провалу газовых переговоров между Россией и Украиной и "неприятным последствиям" для энергоснабжения Европы. Об этом говорится в опубликованной в четверг статье в издании Der Spiegel.
По утверждению портала, в Москве считают, что "Нафтогаз" сотрудничает с властями США. Менеджеры "Нафтогаза" несколько раз встречались с представителями США, такими как посол в ФРГ Ричард Гренелл, констатирует Spiegel.
В то же время источник в одной из компаний, участвующих в строительстве газопровода, назвал "совершенно нереалистичным" прекращение реализации проекта.
По оценке издания, если газовый конфликт между Россией и Украиной обострится, это приведет к долгосрочным перебоям в поставках газа. В итоге хранилища в ЕС будут не заполнены и в последующие периоды ситуация может стать критической. Европа все больше будет вынуждена использовать СПГ из США, и президент США Дональд Трамп в таком случае все же достигнет своей цели, отмечает издание.
В случае перебоев с поставками газа и замедления реализации "Северного потока - 2" в Германии цены вырастут примерно на 5-7%, а в таких странах, как Греция, на 45%, указывает Spiegel.
О возможных санкциях
Палата представителей Конгресса США 11 декабря одобрила согласованный демократами и республиканцами проект военного бюджета на 2020 финансовый год, в который включено положение о необходимости введения санкций в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Теперь этот документ предстоит одобрить Сенату Конгресса США, затем он поступит на подпись Трампу и только после этого вступит в силу.
Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. На сегодняшний день "Северный поток - 2" построен более чем на 80%. Проектный срок завершения работ - конец 2019 года. Европейскими партнерами "Газпрома" являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell, которые финансируют 50% проекта.
"Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. В качестве потенциальных рынков "Газпром" рассматривает Грецию, Италию, Болгарию, Сербию и Венгрию.