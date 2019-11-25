Здравствуйте, !
Сегодня 13 декабря 2019 года, пятница , 12:32:55 мск
Нефть, Brent: $64.68 +0,67
Валюта:    63.23 -0,34    70.43 -0,03
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: welcome@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1278,28 Мб информации:

  • 540462 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 
Rambler's Top100
Я принимаю Яндекс.Деньги

Новости oilru.com


 
Газопроводы

В Венгрии назвали "Турецкий поток" лучшим вариантом диверсификации поставок энергоресурсов

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 13.12.19, Москва, 11:03    Венгрия считает "Турецкий поток" наилучшим вариантом диверсификации энергоресурсов. Об этом заявил в пятницу журналистам министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.
 
"В настоящий момент мы заинтересованы в диверсификации наших источников и также маршрутов поставки [энергоресурсов], - сказал он, отвечая на вопрос о присоединении Венгрии к "Турецкому потоку". - Наиболее возможный сценарий диверсификации маршрутов поставки - это "Турецкий поток".
 
"Мы надеемся, что его болгарский участок будет построен по графику. Мы видим, что наши сербские друзья идут по графику, - продолжил Сийярто. - Мы готовимся открыть венгерско-сербскую границу. Мы надеемся, что к концу 2021 году 1,8 млрд кубометров газа будет приходить в Венгрию по южному направлению. Мы заинтересованы в диверсификации маршрутов поставки и источниках. Поэтому "Турецкий поток" - это вполне реалистичный сценарий".Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562330/

Зеленский уверен, что до конца года будет заключен контракт на транзит газаSpiegel: санкции США ведут к неприятным последствиям для энергоснабжения Европы
Просмотров: 105
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0

Ссылки по теме


 
Анонсы
Реплика: Saxo Bank: Инвесторы, трепещите!
Выставки:
Новости
Декабрь 2019
пн вт ср чт пт сб вс
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

 
12:01 · Венгрия потеряла восемь миллиардов долларов из-за санкций против РФ
11:12 · Spiegel: санкции США ведут к неприятным последствиям для энергоснабжения Европы
11:03 · В Венгрии назвали "Турецкий поток" лучшим вариантом диверсификации поставок энергоресурсов
10:53 · Зеленский уверен, что до конца года будет заключен контракт на транзит газа
10:45 · МИД Германии призвал Сенат США не вводить санкции против "Северного потока - 2"
10:35 · Какие валюты будут лучшими в 2020 году и какое место займет рубль?
08:50 · АЕБ выступает против санкций США в отношении "Северного потока - 2" и "Турецкого потока"
08:16 · В Великобритании завершились слушания по долгу Украины перед Россией
00:39 · Потерянное полугодие или потерянные годы: Орешкин посетовал на недостаточность мер ЦБ по поддержанию спроса в экономике
00:00 · Силуанов возмутился: нефтяники используют налоговые льготы не на инвестиции, а на дивиденды
12.12.19 · "Сургутнефтегаз" снова обогнал по капитализации "Газпром нефть"
12.12.19 · Повышения НДС и пенсионного возраста можно было избежать
12.12.19 · Путин о неисполнении расходов бюджета: "Что-то многовато"
12.12.19 · СМИ сообщили о возможном увеличении штрафов для бизнеса в десятки раз
12.12.19 · Японская Jogmec подтвердила, что ведет переговоры с "Роснефтью"

 Все новости за сегодня
 Архив новостей

 Поиск:
  
 

 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

В Венгрии назвали "Турецкий поток" лучшим вариантом диверсификации поставок энергоресурсов

«Нефть России», 13.12.19, Москва, 11:03   Венгрия считает "Турецкий поток" наилучшим вариантом диверсификации энергоресурсов. Об этом заявил в пятницу журналистам министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.
 
"В настоящий момент мы заинтересованы в диверсификации наших источников и также маршрутов поставки [энергоресурсов], - сказал он, отвечая на вопрос о присоединении Венгрии к "Турецкому потоку". - Наиболее возможный сценарий диверсификации маршрутов поставки - это "Турецкий поток".
 
"Мы надеемся, что его болгарский участок будет построен по графику. Мы видим, что наши сербские друзья идут по графику, - продолжил Сийярто. - Мы готовимся открыть венгерско-сербскую границу. Мы надеемся, что к концу 2021 году 1,8 млрд кубометров газа будет приходить в Венгрию по южному направлению. Мы заинтересованы в диверсификации маршрутов поставки и источниках. Поэтому "Турецкий поток" - это вполне реалистичный сценарий".
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Октябрь 2019
пн вт ср чт пт сб вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
 Ноябрь 2019
пн вт ср чт пт сб вс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 Декабрь 2019
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      