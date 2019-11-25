«Нефть России», 13.12.19, Москва, 11:03 Венгрия считает "Турецкий поток" наилучшим вариантом диверсификации энергоресурсов. Об этом заявил в пятницу журналистам министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.



"В настоящий момент мы заинтересованы в диверсификации наших источников и также маршрутов поставки [энергоресурсов], - сказал он, отвечая на вопрос о присоединении Венгрии к "Турецкому потоку". - Наиболее возможный сценарий диверсификации маршрутов поставки - это "Турецкий поток".



"Мы надеемся, что его болгарский участок будет построен по графику. Мы видим, что наши сербские друзья идут по графику, - продолжил Сийярто. - Мы готовимся открыть венгерско-сербскую границу. Мы надеемся, что к концу 2021 году 1,8 млрд кубометров газа будет приходить в Венгрию по южному направлению. Мы заинтересованы в диверсификации маршрутов поставки и источниках. Поэтому "Турецкий поток" - это вполне реалистичный сценарий".Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562330/