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Зеленский уверен, что до конца года будет заключен контракт на транзит газа
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«Нефть России», 13.12.19, Москва, 10:53 Президент Украины Владимир Зеленский высказал уверенность, что контракт по транзиту газа из России будет заключен до конца года.
"Мне кажется, что у нас очень большой процент того, что у нас будет подписан контракт о транзите газа", - сказал он в эфире украинского телеканала "1+1".
"Контракт по транзиту газа - это важно не только для Украины, но и для Европы", - отметил Зеленский и добавил, что говорил на эту тему тет-а-тет с президентом России Владимиром Путиным во время "нормандского саммита" в Париже 9 декабря. "Я вижу, что все настроены подписать документ", - добавил Зеленский.
Он уточнил, что РФ "предложила [подписать контракт на] один год, мы предложили 10, потом нам предложили три, а мы компромисс - 10". "Переговоры будут продолжены", - добавил президент и отметил, что цена транзита "не будет политической. Нет, это экономический вопрос", - подчеркнул он.
Ранее Зеленский заявлял, что Украина подпишет договор с Россией о поставках газа "по лучшим условиям, чем до этого" - на период "где-то посередине" между одним и десятью годами.