«Нефть России», 13.12.19, Москва, 10:53 Президент Украины Владимир Зеленский высказал уверенность, что контракт по транзиту газа из России будет заключен до конца года.



"Мне кажется, что у нас очень большой процент того, что у нас будет подписан контракт о транзите газа", - сказал он в эфире украинского телеканала "1+1".



"Контракт по транзиту газа - это важно не только для Украины, но и для Европы", - отметил Зеленский и добавил, что говорил на эту тему тет-а-тет с президентом России Владимиром Путиным во время "нормандского саммита" в Париже 9 декабря. "Я вижу, что все настроены подписать документ", - добавил Зеленский.



Он уточнил, что РФ "предложила [подписать контракт на] один год, мы предложили 10, потом нам предложили три, а мы компромисс - 10". "Переговоры будут продолжены", - добавил президент и отметил, что цена транзита "не будет политической. Нет, это экономический вопрос", - подчеркнул он.



Ранее Зеленский заявлял, что Украина подпишет договор с Россией о поставках газа "по лучшим условиям, чем до этого" - на период "где-то посередине" между одним и десятью годами.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562329/ Источник: "ТАСС" ← МИД Германии призвал Сенат США не вводить санкции против "Северного потока - 2" В Венгрии назвали "Турецкий поток" лучшим вариантом диверсификации поставок энергоресурсов → Новости net.finam.ru