«Нефть России», 13.12.19, Москва, 10:35 Уходящий год для рубля стал одним из лучших. Крупные и мелкие спекулянты активно скупали российские активы, пополняя свои портфели надежными бумагами с высокой доходностью. Какой выбор будет сделан в 2020 году?



Как итог, почти все 12 месяцев российский рубль прошел почти без коррекций. Впрочем, 2020 год может оказаться не хуже, впрочем, как и для других развивающихся рынков.



Развивающиеся рынки, которые за последнее десятилетие добавили в портфели инвесторов $11 триллионов, может ждать еще один плодотворный год, пишет Bloomberg.



Активы развивающихся стран покажут динамику лучше, чем у развитых рынков, при этом самые позитивные перспективы у Азии, следует из опроса 57 глобальных инвесторов, стратегов и трейдеров, проведенного агентством Bloomberg.



Суммарный капитал в акциях и облигациях развивающихся стран сейчас превышает $25 триллионов, что больше совокупного объема экономик США и Германии.



Торговый конфликт США и Китая, который определял динамику рынков на протяжении 2019 года, останется главным драйвером, тогда как прогнозы экономического роста КНР потеснили монетарную политику Федеральной резервной системы в качестве второго из наиболее важных факторов.



После того как глобальная волна монетарного смягчения привела к тому, что объем облигаций с отрицательной доходностью составил более $11 триллионов, пул этих бумаг-убежищ станет привлекать меньше внимания на фоне паузы некоторых центробанков со снижением ставок.



Все классы активов на развивающихся рынках - валюты, акции и облигации - восстанавливались в этом году после максимальных за три года потерь в 2018 году, получая поддержку от снижения ставок, предпринятого глобальными центробанками во главе с ФРС для поддержания экономического роста.



Рубль, показывающий лучшую динамику в emerging markets в этом году, занял верхнюю строчку в списке предпочтений участников опроса на рынках валют на 2020 год, обойдя бразильский реал, тогда как Индонезия стала фаворитом в плане облигаций и акций.



"Я все еще довольно оптимистично настроен в отношении развивающихся рынков в преддверии 2020 года, - сказал Bloomberg Такеси Йокути, старший управляющий фондами в Sumitomo Mitsui DS Asset Management Co., которая курирует активы на сумму, эквивалентную $160 миллиардам. - Фундаментальные факторы поддержки EM сохраняются на фоне очень низких глобальных ставок, и это побудит инвесторов обращать внимание на более высокодоходные активы".



Совокупная капитализация акций 26 стран, которые MSCI Inc. относит к развивающимся рынкам, увеличилась на $6,6 триллиона с конца 2009 года, показывают данные, проанализированные агентством.



Облигационные индексы Bloomberg Barclays, охватывающие более широкий круг EM, показывают, что локальные бонды прибавили $2,9 триллиона, долларовые облигации - $1,7 триллиона, а номинированные в евро бумаги - $237 млрд за тот же период.

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