Здравствуйте, !
Сегодня 13 декабря 2019 года, пятница , 10:54:59 мск
Нефть, Brent: $64.68 +0,67
Валюта:    63.23 -0,34    70.43 -0,03
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: welcome@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1278,28 Мб информации:

  • 540462 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 
Rambler's Top100
Я принимаю Яндекс.Деньги

Новости oilru.com


 
Санкции

АЕБ выступает против санкций США в отношении "Северного потока - 2" и "Турецкого потока"

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 13.12.19, Москва, 08:50     Ассоциация европейского бизнеса (AEБ) выражает глубокую озабоченность в связи с намерением Соединенных Штатов Америки ввести санкции в отношении компаний, участвующих в прокладке газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Об этом говорится в сообщении ассоциации.
 
Ранее в декабре стало известно, что демократы и республиканцы в Конгрессе США согласовали на 2020 финансовый год военный бюджет, который предполагает введение санкций в отношении "Северного потока - 2" и "Турецкого потока".
 
АЕБ считает маловероятным, что введенные США ограничения смогут препятствовать завершению строительства обоих газопроводов, однако они способны крайне негативно отразиться на европейских партнерах в 2020 году. В сообщении отмечается, что Европейский Союз должен сам определять свою энергетическую политику и торговые отношения, поэтому никакая третья сторона не должна оказывать на него влияние, тем более посредством санкций.
 
"Для европейцев принципиально важно не допустить ситуации, когда их внешнеэкономические отношения будут регулироваться кем-то извне. Откровенно угрожающие санкции используются в качестве инструмента конкуренции на мировом газовом рынке и могут нанести значительный ущерб европейской конкурентоспособности", - прокомментировал гендиректор АЕБ Франк Шауфф.
 
Члены Ассоциации европейского бизнеса выступают за выстраивание конструктивного диалога, языком которого не могут выступать какие-либо санкции в отношении бизнеса, и призывают к отказу от использования ограничительных мер, нарушающих принципы здоровой конкуренции в международной торговле.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562326/

В Великобритании завершились слушания по долгу Украины перед РоссиейКакие валюты будут лучшими в 2020 году и какое место займет рубль?
Просмотров: 120
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0

Ссылки по теме


 
Анонсы
Реплика: Saxo Bank: Инвесторы, трепещите!
Выставки:
Новости
Декабрь 2019
пн вт ср чт пт сб вс
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

 
08:50 · АЕБ выступает против санкций США в отношении "Северного потока - 2" и "Турецкого потока"
08:16 · В Великобритании завершились слушания по долгу Украины перед Россией
00:39 · Потерянное полугодие или потерянные годы: Орешкин посетовал на недостаточность мер ЦБ по поддержанию спроса в экономике
00:00 · Силуанов возмутился: нефтяники используют налоговые льготы не на инвестиции, а на дивиденды
12.12.19 · "Сургутнефтегаз" снова обогнал по капитализации "Газпром нефть"
12.12.19 · Повышения НДС и пенсионного возраста можно было избежать
12.12.19 · Путин о неисполнении расходов бюджета: "Что-то многовато"
12.12.19 · СМИ сообщили о возможном увеличении штрафов для бизнеса в десятки раз
12.12.19 · Японская Jogmec подтвердила, что ведет переговоры с "Роснефтью"
12.12.19 · Молдавии выделят $50 млн на закупку газа у Киева в случае остановки поставок из РФ
12.12.19 · Госдеп заверил, что санкции США не направлены против законопослушных россиян
12.12.19 · Путин: несмотря на повышение НДС в России, во многих странах налоговая нагрузка выше
12.12.19 · В немецкой партии АдГ заявили о "капитуляции" ФРГ перед США из-за "Северного потока-2"
11.12.19 · Словакия готовится к кризису поставок газа из России через Украину
11.12.19 · Песков назвал главную цель всех проектов в экономике

 Все новости за сегодня
 Архив новостей

 Поиск:
  
 

 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

АЕБ выступает против санкций США в отношении "Северного потока - 2" и "Турецкого потока"

«Нефть России», 13.12.19, Москва, 08:50    Ассоциация европейского бизнеса (AEБ) выражает глубокую озабоченность в связи с намерением Соединенных Штатов Америки ввести санкции в отношении компаний, участвующих в прокладке газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Об этом говорится в сообщении ассоциации.
 
Ранее в декабре стало известно, что демократы и республиканцы в Конгрессе США согласовали на 2020 финансовый год военный бюджет, который предполагает введение санкций в отношении "Северного потока - 2" и "Турецкого потока".
 
АЕБ считает маловероятным, что введенные США ограничения смогут препятствовать завершению строительства обоих газопроводов, однако они способны крайне негативно отразиться на европейских партнерах в 2020 году. В сообщении отмечается, что Европейский Союз должен сам определять свою энергетическую политику и торговые отношения, поэтому никакая третья сторона не должна оказывать на него влияние, тем более посредством санкций.
 
"Для европейцев принципиально важно не допустить ситуации, когда их внешнеэкономические отношения будут регулироваться кем-то извне. Откровенно угрожающие санкции используются в качестве инструмента конкуренции на мировом газовом рынке и могут нанести значительный ущерб европейской конкурентоспособности", - прокомментировал гендиректор АЕБ Франк Шауфф.
 
Члены Ассоциации европейского бизнеса выступают за выстраивание конструктивного диалога, языком которого не могут выступать какие-либо санкции в отношении бизнеса, и призывают к отказу от использования ограничительных мер, нарушающих принципы здоровой конкуренции в международной торговле.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Октябрь 2019
пн вт ср чт пт сб вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
 Ноябрь 2019
пн вт ср чт пт сб вс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 Декабрь 2019
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      