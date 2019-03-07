«Нефть России», 13.12.19, Москва, 08:16 Верховный суд Великобритании в четверг завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией на 3 миллиарда долларов и удалился для принятия решения. Итоговое постановление суда будет принято позже, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.



В ходе слушаний в Верховном суде, которые продолжались четыре дня, стороны представили свои аргументы.



"Суд удалился на обсуждение и обдумывание дела. Сроков вынесения решения судьи не называют", - сказал РИА Новости юрист, представляющий в суде интересы РФ.



Ранее на этой неделе министр финансов РФ Антон Силуанов заявил журналистам, что Россия ожидает решения суда по вопросу долга Украины ближе к середине 2020 года и рассчитывает на объективность.



Интересы РФ в высшей судебной инстанции представляла юридическая фирма The Law Debenture Trust Corporation, оспаривающая решение апелляционного суда, который в сентябре прошлого года отправил дело по долгу Украины на рассмотрение по полной процедуре. Согласно решению Апелляционного суда, аргумент Украины о том, что выпуск еврооблигаций был осуществлен под давлением России, не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса.



Позицию Украины в суде представляла юридическая компания Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, которая настаивала на проведении публичного судебного разбирательства в полном объеме по условиям выпуска евробондов.



Наталья Копылова.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562325/ Источник: РИА «Новости» ← Потерянное полугодие или потерянные годы: Орешкин посетовал на недостаточность мер ЦБ по поддержанию спроса в экономике АЕБ выступает против санкций США в отношении "Северного потока - 2" и "Турецкого потока" → Новости net.finam.ru