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Новости oilru.com


 
Дела судейские

В Великобритании завершились слушания по долгу Украины перед Россией

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«Нефть России», 13.12.19, Москва, 08:16     Верховный суд Великобритании в четверг завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией на 3 миллиарда долларов и удалился для принятия решения. Итоговое постановление суда будет принято позже, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
 
В ходе слушаний в Верховном суде, которые продолжались четыре дня, стороны представили свои аргументы.
 
"Суд удалился на обсуждение и обдумывание дела. Сроков вынесения решения судьи не называют", - сказал РИА Новости юрист, представляющий в суде интересы РФ.
 
Ранее на этой неделе министр финансов РФ Антон Силуанов заявил журналистам, что Россия ожидает решения суда по вопросу долга Украины ближе к середине 2020 года и рассчитывает на объективность.
 
Интересы РФ в высшей судебной инстанции представляла юридическая фирма The Law Debenture Trust Corporation, оспаривающая решение апелляционного суда, который в сентябре прошлого года отправил дело по долгу Украины на рассмотрение по полной процедуре. Согласно решению Апелляционного суда, аргумент Украины о том, что выпуск еврооблигаций был осуществлен под давлением России, не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса.
 
Позицию Украины в суде представляла юридическая компания Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, которая настаивала на проведении публичного судебного разбирательства в полном объеме по условиям выпуска евробондов.
 
Наталья Копылова.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562325/

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В Великобритании завершились слушания по долгу Украины перед Россией

«Нефть России», 13.12.19, Москва, 08:16    Верховный суд Великобритании в четверг завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией на 3 миллиарда долларов и удалился для принятия решения. Итоговое постановление суда будет принято позже, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
 
В ходе слушаний в Верховном суде, которые продолжались четыре дня, стороны представили свои аргументы.
 
"Суд удалился на обсуждение и обдумывание дела. Сроков вынесения решения судьи не называют", - сказал РИА Новости юрист, представляющий в суде интересы РФ.
 
Ранее на этой неделе министр финансов РФ Антон Силуанов заявил журналистам, что Россия ожидает решения суда по вопросу долга Украины ближе к середине 2020 года и рассчитывает на объективность.
 
Интересы РФ в высшей судебной инстанции представляла юридическая фирма The Law Debenture Trust Corporation, оспаривающая решение апелляционного суда, который в сентябре прошлого года отправил дело по долгу Украины на рассмотрение по полной процедуре. Согласно решению Апелляционного суда, аргумент Украины о том, что выпуск еврооблигаций был осуществлен под давлением России, не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса.
 
Позицию Украины в суде представляла юридическая компания Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, которая настаивала на проведении публичного судебного разбирательства в полном объеме по условиям выпуска евробондов.
 
Наталья Копылова.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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