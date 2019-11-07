«Нефть России», 13.12.19, Москва, 00:39 Спрос в российской экономике остается слабым. Банк России это видит и отвечает, но пока мер ЦБ недостаточно, и в первом полугодии 2020 г. ситуация существенно не изменится, так как меры денежно-кредитной политики (ДКП) действуют с временной задержкой, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.



"У нас ситуация слабого потребительского спроса, слабого совокупного спроса в экономике. Инфляция на конец года, по нашим оценкам, опустится ближе к 3%, от 3% до 3,1% по текущим оценкам, упадет до 2,5%, даже, может быть, ниже, в I квартале следующего года. Есть целый ряд других факторов - и продажа товаров длительного пользования, тех же автомобилей, и довольно вялая ситуация на рынке труда. Все это указывает на то, что есть с проблемы с совокупным спросом", - отметил Орешкин, сообщает "Интерфакс".



"Мы видим реакцию ЦБ, который напрямую отвечает за достижение инфляцией целевых показателей. И он реагирует на такое серьезное отклонение инфляции от целевых показателей своими действиями. Я уверен в текущей коммуникации регулятора, что и дальше реакция будет идти. Понятно, что эта реакция будет идти до тех пор, пока у нас не начнет восстанавливаться кредитное предложение в экономике", - заявил министр.



Однако "пока мы видим, что предпринятых мер недостаточно, чтобы компенсировать объективное замедление потребительского кредитования, поэтому здесь будем ждать соответствующей реакции от регулятора".



"К сожалению, сейчас уже можно об этом сказать, первое полугодие 2020 г. мы во многом уже потеряли. ДКП имеет определенные лаги, поэтому вот эта слабость спроса, слабость потребительского спроса - это то, что будет сопровождать нас и в начале следующего года. Повторюсь, это все будет сопровождаться и слабой инфляционной динамикой", - пояснил Орешкин и добавил, что все перечисленное - краткосрочные факторы и инфляция "рано или поздно подтянется" к целевому уровню.



ЦБ рассмотрит вопрос о денежно-кредитной политике на заседании 13 декабря.



По данным Росстата, годовая инфляция замедлилась к 9 декабря до 3,35% с 3,5% к концу ноября.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562324/ Источник: Вести ← Силуанов возмутился: нефтяники используют налоговые льготы не на инвестиции, а на дивиденды В Великобритании завершились слушания по долгу Украины перед Россией → Новости net.finam.ru