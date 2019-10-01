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Силуанов возмутился: нефтяники используют налоговые льготы не на инвестиции, а на дивиденды
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«Нефть России», 13.12.19, Москва, 00:00 Налоговые льготы, которые получают нефтяные компании по различным проектам, пока приводят к росту не инвестиций, а дивидендов, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
"Уменьшилась доля нефтегазовых доходов (в составе доходов бюджета в январе-сентябре - прим. ред.) на 0,9% ВВП. В основном за счет снижения цен на нефть с одной стороны. А с другой стороны, за счет тех льгот, которые мы более активно стали предоставлять нефтяным компаниям", - заявил Силуанов, сообщает "Интерфакс".
"Дмитрий Анатольевич (Медведев, премьер-министр - прим. ред.), по итогам текущего года мы представим доклад об эффективности предоставленных льгот.
Потому что видим, что инвестиционная активность, к сожалению, от предоставленных льгот нефтяных компаний не увеличивается. И в планах компаний в текущем году выплатить за счет дополнительных доходов СЕБЕ (выделено ред.) дивиденды", - подчеркнул Силуанов.
"Поэтому соответствующий доклад об эффективности льгот в нефтегазовом секторе мы представим вам по итогам завершения текущего года", - заключил Силуанов.