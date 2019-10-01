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Налоги

Силуанов возмутился: нефтяники используют налоговые льготы не на инвестиции, а на дивиденды

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«Нефть России», 13.12.19, Москва, 00:00    Налоговые льготы, которые получают нефтяные компании по различным проектам, пока приводят к росту не инвестиций, а дивидендов, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
 
"Уменьшилась доля нефтегазовых доходов (в составе доходов бюджета в январе-сентябре - прим. ред.) на 0,9% ВВП. В основном за счет снижения цен на нефть с одной стороны. А с другой стороны, за счет тех льгот, которые мы более активно стали предоставлять нефтяным компаниям", - заявил Силуанов, сообщает "Интерфакс".
 
"Дмитрий Анатольевич (Медведев, премьер-министр - прим. ред.), по итогам текущего года мы представим доклад об эффективности предоставленных льгот.
 
Потому что видим, что инвестиционная активность, к сожалению, от предоставленных льгот нефтяных компаний не увеличивается. И в планах компаний в текущем году выплатить за счет дополнительных доходов СЕБЕ (выделено ред.) дивиденды", - подчеркнул Силуанов.
 
"Поэтому соответствующий доклад об эффективности льгот в нефтегазовом секторе мы представим вам по итогам завершения текущего года", - заключил Силуанов.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562323/

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Силуанов возмутился: нефтяники используют налоговые льготы не на инвестиции, а на дивиденды

«Нефть России», 13.12.19, Москва, 00:00   Налоговые льготы, которые получают нефтяные компании по различным проектам, пока приводят к росту не инвестиций, а дивидендов, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
 
"Уменьшилась доля нефтегазовых доходов (в составе доходов бюджета в январе-сентябре - прим. ред.) на 0,9% ВВП. В основном за счет снижения цен на нефть с одной стороны. А с другой стороны, за счет тех льгот, которые мы более активно стали предоставлять нефтяным компаниям", - заявил Силуанов, сообщает "Интерфакс".
 
"Дмитрий Анатольевич (Медведев, премьер-министр - прим. ред.), по итогам текущего года мы представим доклад об эффективности предоставленных льгот.
 
Потому что видим, что инвестиционная активность, к сожалению, от предоставленных льгот нефтяных компаний не увеличивается. И в планах компаний в текущем году выплатить за счет дополнительных доходов СЕБЕ (выделено ред.) дивиденды", - подчеркнул Силуанов.
 
"Поэтому соответствующий доклад об эффективности льгот в нефтегазовом секторе мы представим вам по итогам завершения текущего года", - заключил Силуанов.

 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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