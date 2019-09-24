Здравствуйте, !
Сегодня 12 декабря 2019 года, четверг , 16:42:27 мск
Нефть, Brent: $64.01 -0,36
Валюта:    63.57 -0,01    70.46 +0,07
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: welcome@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1278,25 Мб информации:

  • 540449 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 
Rambler's Top100
Я принимаю Яндекс.Деньги

Новости oilru.com


 
Российские компании

"Сургутнефтегаз" снова обогнал по капитализации "Газпром нефть"

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 12.12.19, Москва, 13:58     "Сургутнефтегаз" за счет ралли обыкновенных акций на "Московской бирже" вышел на 7-е место по рыночной капитализации, потеснив "Газпром нефть". Это произошло в отсутствие новостей. В прошлый раз "Сургутнефтегаз" обгонял "Газпром нефть" в октябре.
 
К 13:04 12 декабря обыкновенные акции компании дорожали на 7,1%, до 48,23 рубля при объеме торгов более 4,3 млрд рублей. "Префы" компании подорожали на 1,8% - до 37,45 рубля.
 
Капитализация "Сургутнефтегаза" выросла до 2,005 трлн рублей, рыночная стоимость "Газпром нефти" составляет 1,999 трлн рублей.
 
Лидерами по рыночной капитализации остаются "Газпром" (5,974 трлн рублей), Сбербанк (5,422 трлн руб.), "Роснефть" (4,84 трлн рублей), "ЛУКОЙЛ" (4,386 трлн рублей), "НОВАТЭК" (3,831 трлн рублей) и "Норникель" (2,979 трлн рублей).Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562322/

Повышения НДС и пенсионного возраста можно было избежать
Просмотров: 158
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0

Ссылки по теме


 
Анонсы
Реплика: Saxo Bank: Инвесторы, трепещите!
Выставки:
Новости
Декабрь 2019
пн вт ср чт пт сб вс
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

 
13:58 · "Сургутнефтегаз" снова обогнал по капитализации "Газпром нефть"
12:08 · Повышения НДС и пенсионного возраста можно было избежать
11:59 · Путин о неисполнении расходов бюджета: "Что-то многовато"
11:52 · СМИ сообщили о возможном увеличении штрафов для бизнеса в десятки раз
11:28 · Японская Jogmec подтвердила, что ведет переговоры с "Роснефтью"
11:21 · Молдавии выделят $50 млн на закупку газа у Киева в случае остановки поставок из РФ
10:56 · Госдеп заверил, что санкции США не направлены против законопослушных россиян
10:48 · Путин: несмотря на повышение НДС в России, во многих странах налоговая нагрузка выше
10:40 · В немецкой партии АдГ заявили о "капитуляции" ФРГ перед США из-за "Северного потока-2"
11.12.19 · Словакия готовится к кризису поставок газа из России через Украину
11.12.19 · Песков назвал главную цель всех проектов в экономике
11.12.19 · Рекордное IPO: акции Saudi Aramco взлетели на 10%
11.12.19 · "Северный поток 2" и "Турецкий поток" запустят независимо от санкций США
11.12.19 · Глава "Нафтогаза" признал наличие у "Газпрома" "козырей" в споре с Украиной
11.12.19 · В Германии назвали санкции США против "Северного потока - 2" угрозой суверенитету ЕС

 Все новости за сегодня
 Архив новостей

 Поиск:
  
 

 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

"Сургутнефтегаз" снова обогнал по капитализации "Газпром нефть"

«Нефть России», 12.12.19, Москва, 13:58    "Сургутнефтегаз" за счет ралли обыкновенных акций на "Московской бирже" вышел на 7-е место по рыночной капитализации, потеснив "Газпром нефть". Это произошло в отсутствие новостей. В прошлый раз "Сургутнефтегаз" обгонял "Газпром нефть" в октябре.
 
К 13:04 12 декабря обыкновенные акции компании дорожали на 7,1%, до 48,23 рубля при объеме торгов более 4,3 млрд рублей. "Префы" компании подорожали на 1,8% - до 37,45 рубля.
 
Капитализация "Сургутнефтегаза" выросла до 2,005 трлн рублей, рыночная стоимость "Газпром нефти" составляет 1,999 трлн рублей.
 
Лидерами по рыночной капитализации остаются "Газпром" (5,974 трлн рублей), Сбербанк (5,422 трлн руб.), "Роснефть" (4,84 трлн рублей), "ЛУКОЙЛ" (4,386 трлн рублей), "НОВАТЭК" (3,831 трлн рублей) и "Норникель" (2,979 трлн рублей).
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Октябрь 2019
пн вт ср чт пт сб вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
 Ноябрь 2019
пн вт ср чт пт сб вс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 Декабрь 2019
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      