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"Сургутнефтегаз" снова обогнал по капитализации "Газпром нефть"
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«Нефть России», 12.12.19, Москва, 13:58 "Сургутнефтегаз" за счет ралли обыкновенных акций на "Московской бирже" вышел на 7-е место по рыночной капитализации, потеснив "Газпром нефть". Это произошло в отсутствие новостей. В прошлый раз "Сургутнефтегаз" обгонял "Газпром нефть" в октябре.
К 13:04 12 декабря обыкновенные акции компании дорожали на 7,1%, до 48,23 рубля при объеме торгов более 4,3 млрд рублей. "Префы" компании подорожали на 1,8% - до 37,45 рубля.
Капитализация "Сургутнефтегаза" выросла до 2,005 трлн рублей, рыночная стоимость "Газпром нефти" составляет 1,999 трлн рублей.
Лидерами по рыночной капитализации остаются "Газпром" (5,974 трлн рублей), Сбербанк (5,422 трлн руб.), "Роснефть" (4,84 трлн рублей), "ЛУКОЙЛ" (4,386 трлн рублей), "НОВАТЭК" (3,831 трлн рублей) и "Норникель" (2,979 трлн рублей).