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Экономика

Повышения НДС и пенсионного возраста можно было избежать

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«Нефть России», 12.12.19, Москва, 12:08     Доходы бюджета можно было увеличить без повышения НДС и пенсионного возраста - для этого достаточно было перераспределить налоговую нагрузку между отраслями экономики, подсчитали эксперты Vygon Consulting.

Власти для пополнения бюджета и доходов нацпроектов увеличили НДС, а для снижения трансфертов в бюджет Пенсионного фонда повысили пенсионный возраст.
 
В исследовании "Налоговая нагрузка в отраслях: операция "Балансировка" эксперты Vygon Consulting провели предварительный анализ, который показал, что балансировка фискальной нагрузки даст возможность получения до 1,7 трлн руб. дополнительных поступлений в бюджет от прочих рентных отраслей помимо нефти.
 
Телекоммуникационная отрасль и банковский сектор могли бы дать бюджету 450 млрд и 115 млрд руб. за счет повышения корпоративного налога. Плюс выравнивание налоговой нагрузки по другим отраслям могли суммарно обеспечить поступления в бюджет 0,8-1,3 трлн руб. в год.
 
Нефтяная отрасль России является ключевым источником доходов бюджета страны, обеспечив около 9 трлн руб., или 44% от поступлений в 2018 г. Однако в последнее время налоговое регулирование нефтянки сводится к подкручиванию различных коэффициентов для пополнения казны без анализа проблем стратегического развития отрасли.
 
С учетом значительного ухудшения ресурсной базы это может привести к серьезным проблемам для экономики страны и бюджета. При этом в других рентных секторах действующая налоговая система никак не изымает сверхдоходы от изменения рыночных условий.
 
По итогам года ожидается самое низкое исполнение бюджета за последние 10 лет. Неисполнение расходов федерального бюджета в 2019 г. составит до 1 трлн руб., заявили в Счетной палате.
 
Из-за повышения НДС замедлились темпы роста ВВП и выросла инфляция в начале года.
 
"Эти деньги, которые мы должны были получить в бюджет и направить в экономику в виде инвестиций, в виде реализации нацпроектов. По нашим оценкам, деньги должны поступить в экономику где-то ближе ко второй половине года. Что сейчас и происходит. Мы, к сожалению, достаточно раскачиваемся, запрягаем долго, но, уверен, что потом быстро поедем", - заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов в апреле.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562321/

Путин о неисполнении расходов бюджета: "Что-то многовато"
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12:08 · Повышения НДС и пенсионного возраста можно было избежать
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Повышения НДС и пенсионного возраста можно было избежать

«Нефть России», 12.12.19, Москва, 12:08    Доходы бюджета можно было увеличить без повышения НДС и пенсионного возраста - для этого достаточно было перераспределить налоговую нагрузку между отраслями экономики, подсчитали эксперты Vygon Consulting.

Власти для пополнения бюджета и доходов нацпроектов увеличили НДС, а для снижения трансфертов в бюджет Пенсионного фонда повысили пенсионный возраст.
 
В исследовании "Налоговая нагрузка в отраслях: операция "Балансировка" эксперты Vygon Consulting провели предварительный анализ, который показал, что балансировка фискальной нагрузки даст возможность получения до 1,7 трлн руб. дополнительных поступлений в бюджет от прочих рентных отраслей помимо нефти.
 
Телекоммуникационная отрасль и банковский сектор могли бы дать бюджету 450 млрд и 115 млрд руб. за счет повышения корпоративного налога. Плюс выравнивание налоговой нагрузки по другим отраслям могли суммарно обеспечить поступления в бюджет 0,8-1,3 трлн руб. в год.
 
Нефтяная отрасль России является ключевым источником доходов бюджета страны, обеспечив около 9 трлн руб., или 44% от поступлений в 2018 г. Однако в последнее время налоговое регулирование нефтянки сводится к подкручиванию различных коэффициентов для пополнения казны без анализа проблем стратегического развития отрасли.
 
С учетом значительного ухудшения ресурсной базы это может привести к серьезным проблемам для экономики страны и бюджета. При этом в других рентных секторах действующая налоговая система никак не изымает сверхдоходы от изменения рыночных условий.
 
По итогам года ожидается самое низкое исполнение бюджета за последние 10 лет. Неисполнение расходов федерального бюджета в 2019 г. составит до 1 трлн руб., заявили в Счетной палате.
 
Из-за повышения НДС замедлились темпы роста ВВП и выросла инфляция в начале года.
 
"Эти деньги, которые мы должны были получить в бюджет и направить в экономику в виде инвестиций, в виде реализации нацпроектов. По нашим оценкам, деньги должны поступить в экономику где-то ближе ко второй половине года. Что сейчас и происходит. Мы, к сожалению, достаточно раскачиваемся, запрягаем долго, но, уверен, что потом быстро поедем", - заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов в апреле.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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