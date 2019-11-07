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Экономика

Путин о неисполнении расходов бюджета: "Что-то многовато"

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«Нефть России», 12.12.19, Москва, 11:59    Неисполнение расходов федерального бюджета в 2019 г. составит до 1 трлн руб., сообщил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства сказал, что это "многовато".
 
"В целом по федеральному бюджету мы прогнозируем неисполнение на 1 трлн всех мероприятий федерального бюджета. Такого, конечно, никогда не было у нас еще. В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд", - сообщил Кудрин.
 
"Нет-нет, что-то многовато", - согласился президент.
 
Плохо реализуются и национальные проекты.
 
Исполнение бюджета России оказалось самым низким за 10 лет
"Это говорит о том, что некоторые процедуры работают очень забюрократизированно и их пройти иногда сложно. Нужно думать как раз о снижении бюрократии, упрощении некоторых процедур при прохождении федеральных ресурсов", - считает Кудрин.
 
Глава Счетной палаты пояснил, что "сами национальные проекты, как правило, запущены с 1 января": "И некоторые мероприятия уточнялись и формулировались до середины года. Поэтому задержалось финансирование национальных проектов и исполнение. На 1 ноября было исполнено 67% всех национальных проектов, при том, что некоторые национальные проекты были исполнены меньше 20% на 1 ноября".
 
По оценке Счетной палаты сейчас уже идет нарастание исполнения. "Конечно, в полном объеме планы этого года по финансированию не будут исполнены. Некоторые проекты идут достаточно хорошо, ряд проектов – 89% исполнено на 1 ноября. Но мы надеемся, что в следующем году будет более ритмичное исполнение, - пояснил Кудрин. - Мы изучаем причины, почему это произошло. Кроме того, что были поздно сформулированы некоторые проекты, а некоторые инвестиционные прежде всего объекты требовали дополнительной разработки проектно-сметной документации, это, как правило, позже. Но есть ряд процедур, связанных с тендерами, торгами, которые проходят длительно, иногда больше, чем даже запланировано. Поэтому в этом году, конечно, мы видим серьезное недоисполнение проектов".
 
"Сейчас трудно сказать, сколько это будет на конец года. Будет больше 100 млрд руб. не использовано. Может быть, даже 200", - сообщил Кудрин.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562320/

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Путин о неисполнении расходов бюджета: "Что-то многовато"

«Нефть России», 12.12.19, Москва, 11:59   Неисполнение расходов федерального бюджета в 2019 г. составит до 1 трлн руб., сообщил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства сказал, что это "многовато".
 
"В целом по федеральному бюджету мы прогнозируем неисполнение на 1 трлн всех мероприятий федерального бюджета. Такого, конечно, никогда не было у нас еще. В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд", - сообщил Кудрин.
 
"Нет-нет, что-то многовато", - согласился президент.
 
Плохо реализуются и национальные проекты.
 
Исполнение бюджета России оказалось самым низким за 10 лет
"Это говорит о том, что некоторые процедуры работают очень забюрократизированно и их пройти иногда сложно. Нужно думать как раз о снижении бюрократии, упрощении некоторых процедур при прохождении федеральных ресурсов", - считает Кудрин.
 
Глава Счетной палаты пояснил, что "сами национальные проекты, как правило, запущены с 1 января": "И некоторые мероприятия уточнялись и формулировались до середины года. Поэтому задержалось финансирование национальных проектов и исполнение. На 1 ноября было исполнено 67% всех национальных проектов, при том, что некоторые национальные проекты были исполнены меньше 20% на 1 ноября".
 
По оценке Счетной палаты сейчас уже идет нарастание исполнения. "Конечно, в полном объеме планы этого года по финансированию не будут исполнены. Некоторые проекты идут достаточно хорошо, ряд проектов – 89% исполнено на 1 ноября. Но мы надеемся, что в следующем году будет более ритмичное исполнение, - пояснил Кудрин. - Мы изучаем причины, почему это произошло. Кроме того, что были поздно сформулированы некоторые проекты, а некоторые инвестиционные прежде всего объекты требовали дополнительной разработки проектно-сметной документации, это, как правило, позже. Но есть ряд процедур, связанных с тендерами, торгами, которые проходят длительно, иногда больше, чем даже запланировано. Поэтому в этом году, конечно, мы видим серьезное недоисполнение проектов".
 
"Сейчас трудно сказать, сколько это будет на конец года. Будет больше 100 млрд руб. не использовано. Может быть, даже 200", - сообщил Кудрин.

 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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