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СМИ сообщили о возможном увеличении штрафов для бизнеса в десятки раз
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«Нефть России», 12.12.19, Москва, 11:52 Штрафы за невыполнение компаниями предписаний Роспотребнадзора, ФНС и других надзорных органов могут повысить в несколько десятков раз, пишут "Известия" со ссылкой на проект новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), отправленный с письмом за подписью заместителя министра юстиции Дениса Новака в одно из ведомств.
Так, за невыполнение или ненадлежащее выполнение предписания контролирующего органа физические лица будут вынуждены платить от пяти до семи тысяч рублей вместо нынешних 300-500, должностные — 50-70 тысяч (сейчас — от одной до двух тысяч), индивидуальные предприниматели — 25-40 тысяч рублей. Максимальная сумма штрафа для юридических лиц в будущем может достигать 500 тысяч рублей вместо нынешних 20.
По словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, есть вероятность, что предприниматели смогут рассчитывать на 50-процентную скидку за своевременную оплату штрафа.
Кроме того, новый КоАП предусматривает увеличение ответственности самих проверяющих.