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Газопроводы

В немецкой партии АдГ заявили о "капитуляции" ФРГ перед США из-за "Северного потока-2"

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«Нефть России», 12.12.19, Москва, 10:40    В немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) заявили о капитуляции правительства Германии перед США из-за газопровода "Северный поток-2".
 
"Северный поток-2" очень важен для нашего энергоснабжения", - заявил официальный представитель фракции АдГ в бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре.
 
"Попытки торпедировать его должны привести к тому, что федеральное правительство и канцлер Германии (Ангела) Меркель немедленно закричат и скажут: "Нет, так не пойдет!". В 2018 г. госпожа Меркель очень четко дала понять, что "Северный поток-2" является чисто двусторонним экономическим проектом между Германией и Россией, на который не распространяется законодательство ЕС. Теперь США удалось связать "Северный поток-2" с дестабилизированной ими же Украиной. Под давлением США федеральное правительство подчинилось этой экономической атаке и капитулировало", - заявил депутат.
 
По словам Котре, правительство во главе с Меркель "больше не в состоянии представлять интересы Германии, не говоря уже о том, чтобы отстаивать их". Депутат, которого цитирует РИА "Новости", добавил, что стабильность Украины "не имеет ничего общего с другими экономическими проектами".
 
9 декабря 2019 г. Конгресс США одобрил в оборонном бюджете на 2020 г. (NDAA FY20) введение санкций против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", сообщали "Вести.Экономика".
 
"Для обеспечения энергетической безопасности Европы бюджет предполагает введение санкций против связанных с Россией трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", - сообщается в законе о военном бюджете США.
 
Санкции США направлены против европейских компаний, европейских судов-укладчиков, которые участвуют в трубопроводном проекте "Северный поток-2" (Nord Stream 2).
 
"Если эти санкции вступят в силу - это станет прямым ударом по суверенитету Европейского союза", - предупреждает председатель Восточного комитета, Восточноевропейской ассоциации немецкого бизнеса (OAOEV) Оливер Гермес.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562314/

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В немецкой партии АдГ заявили о "капитуляции" ФРГ перед США из-за "Северного потока-2"

«Нефть России», 12.12.19, Москва, 10:40   В немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) заявили о капитуляции правительства Германии перед США из-за газопровода "Северный поток-2".
 
"Северный поток-2" очень важен для нашего энергоснабжения", - заявил официальный представитель фракции АдГ в бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре.
 
"Попытки торпедировать его должны привести к тому, что федеральное правительство и канцлер Германии (Ангела) Меркель немедленно закричат и скажут: "Нет, так не пойдет!". В 2018 г. госпожа Меркель очень четко дала понять, что "Северный поток-2" является чисто двусторонним экономическим проектом между Германией и Россией, на который не распространяется законодательство ЕС. Теперь США удалось связать "Северный поток-2" с дестабилизированной ими же Украиной. Под давлением США федеральное правительство подчинилось этой экономической атаке и капитулировало", - заявил депутат.
 
По словам Котре, правительство во главе с Меркель "больше не в состоянии представлять интересы Германии, не говоря уже о том, чтобы отстаивать их". Депутат, которого цитирует РИА "Новости", добавил, что стабильность Украины "не имеет ничего общего с другими экономическими проектами".
 
9 декабря 2019 г. Конгресс США одобрил в оборонном бюджете на 2020 г. (NDAA FY20) введение санкций против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", сообщали "Вести.Экономика".
 
"Для обеспечения энергетической безопасности Европы бюджет предполагает введение санкций против связанных с Россией трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", - сообщается в законе о военном бюджете США.
 
Санкции США направлены против европейских компаний, европейских судов-укладчиков, которые участвуют в трубопроводном проекте "Северный поток-2" (Nord Stream 2).
 
"Если эти санкции вступят в силу - это станет прямым ударом по суверенитету Европейского союза", - предупреждает председатель Восточного комитета, Восточноевропейской ассоциации немецкого бизнеса (OAOEV) Оливер Гермес.

 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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