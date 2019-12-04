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Украина и газ

Словакия готовится к кризису поставок газа из России через Украину

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«Нефть России», 11.12.19, Москва, 16:51    Прекращение поставок российского газа через Украину на данный момент выглядит вполне возможным, Словакия готовится к этому варианту, заявил министр экономики страны Петер Жига журналистам в среду после заседания правительства.
 
"Это вполне правдоподобно. В конце 2019 года завершается контракт между Россией и Украиной, который был рассчитан на 10 лет и возник после предыдущего газового кризиса в 2009 году. Минэкономики к этому готовится. В понедельник у нас в министерстве будет встреча ... по поводу запасов сырья", - сказал Жига, выступление которого транслировали сетевые ТВ-каналы.
 
"В данный момент я вижу так, что мы скорее ближе к кризису, то есть к тому, что РФ прекратит подачу газа через Украину, а мы должны будем принять все те меры, которые мы все последние 10 лет готовили. Мы должны будем обеспечить поставки газа для семей и предприятий Словакии", - добавил министр.
 
Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса - вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину. Сейчас Россия и Украина проводят переговоры в двустороннем формате. Дата следующей встречи с участием ЕК пока не назначена.
 
При этом в понедельник в рамках саммита "нормандской четверки" прошли переговоры лидеров России и Украины, на которых обсудили и газ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос удалось разблокировать и теперь на уровне советников будут обсуждаться детали. По его оценке, выросла вероятность подписания долгосрочного транзитного контракта и удалось снять вопрос о выплате 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража - страна согласна получить их от России газом.
 
"Газпром" со своей стороны анонсировал во вторник продолжение переговоров с украинской стороной в двустороннем формате в ближайшие дни.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562313/

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Словакия готовится к кризису поставок газа из России через Украину

«Нефть России», 11.12.19, Москва, 16:51   Прекращение поставок российского газа через Украину на данный момент выглядит вполне возможным, Словакия готовится к этому варианту, заявил министр экономики страны Петер Жига журналистам в среду после заседания правительства.
 
"Это вполне правдоподобно. В конце 2019 года завершается контракт между Россией и Украиной, который был рассчитан на 10 лет и возник после предыдущего газового кризиса в 2009 году. Минэкономики к этому готовится. В понедельник у нас в министерстве будет встреча ... по поводу запасов сырья", - сказал Жига, выступление которого транслировали сетевые ТВ-каналы.
 
"В данный момент я вижу так, что мы скорее ближе к кризису, то есть к тому, что РФ прекратит подачу газа через Украину, а мы должны будем принять все те меры, которые мы все последние 10 лет готовили. Мы должны будем обеспечить поставки газа для семей и предприятий Словакии", - добавил министр.
 
Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса - вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину. Сейчас Россия и Украина проводят переговоры в двустороннем формате. Дата следующей встречи с участием ЕК пока не назначена.
 
При этом в понедельник в рамках саммита "нормандской четверки" прошли переговоры лидеров России и Украины, на которых обсудили и газ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос удалось разблокировать и теперь на уровне советников будут обсуждаться детали. По его оценке, выросла вероятность подписания долгосрочного транзитного контракта и удалось снять вопрос о выплате 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража - страна согласна получить их от России газом.
 
"Газпром" со своей стороны анонсировал во вторник продолжение переговоров с украинской стороной в двустороннем формате в ближайшие дни.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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