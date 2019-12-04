|
Яндекс.Деньги – доступный и безопасный способ платить за товары и услуги через интернет. Пополнение счета и оплата заказов происходят в реальном времени на сайте платежной системы.
|
Новости oilru.com
Украина и газ
Словакия готовится к кризису поставок газа из России через Украину
|
Реплика: Saxo Bank: Инвесторы, трепещите!
Анонсы
Выставки:
Новости
00:14 · 10 "серых лебедей" в 2020 году
10.12.19 · Глава "Нафтогаза" заявил, что никаких договоренностей по газу в Париже достигнуто не было
|
© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.
«Нефть России», 11.12.19, Москва, 16:51 Прекращение поставок российского газа через Украину на данный момент выглядит вполне возможным, Словакия готовится к этому варианту, заявил министр экономики страны Петер Жига журналистам в среду после заседания правительства.
"Это вполне правдоподобно. В конце 2019 года завершается контракт между Россией и Украиной, который был рассчитан на 10 лет и возник после предыдущего газового кризиса в 2009 году. Минэкономики к этому готовится. В понедельник у нас в министерстве будет встреча ... по поводу запасов сырья", - сказал Жига, выступление которого транслировали сетевые ТВ-каналы.
"В данный момент я вижу так, что мы скорее ближе к кризису, то есть к тому, что РФ прекратит подачу газа через Украину, а мы должны будем принять все те меры, которые мы все последние 10 лет готовили. Мы должны будем обеспечить поставки газа для семей и предприятий Словакии", - добавил министр.
Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса - вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину. Сейчас Россия и Украина проводят переговоры в двустороннем формате. Дата следующей встречи с участием ЕК пока не назначена.
При этом в понедельник в рамках саммита "нормандской четверки" прошли переговоры лидеров России и Украины, на которых обсудили и газ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос удалось разблокировать и теперь на уровне советников будут обсуждаться детали. По его оценке, выросла вероятность подписания долгосрочного транзитного контракта и удалось снять вопрос о выплате 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража - страна согласна получить их от России газом.
"Газпром" со своей стороны анонсировал во вторник продолжение переговоров с украинской стороной в двустороннем формате в ближайшие дни.