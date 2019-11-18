«Нефть России», 11.12.19, Москва, 12:42 На старте торгов акциями Saudi Aramco на бирже их стоимость выросла на 10%, в результате чего капитализация компания увеличилась до $1,88 трлн.



В рамках IPO акции размещались на бирже по цене в 32 саудовских риала ($8,5), однако ажиотаж со стороны инвесторов спровоцировал рост акций до 35,2 риала ($9,39).



Причем инвесторы, вложившие свои деньги в акции саудовской нефтяной компании, уверены, что рост цен на бумаги продолжится, в результате чего капитализация компании достигнет отметки $2 трлн.



На данный момент Saudi Aramco уже стала самой дорогой компанией мира, обогнав таких гигантов, как Microsoft или Apple.



Стоит отметить, что объем всего фондового рынка Саудовской Аравии (биржа Tadawul) вырос на 340% сразу после старта торгов акциями Saudi Aramco.



Саудовские власти реализовали в ходе IPO 1,5% компании. Основные покупатели - крупные институциональные инвесторы, детальная структура которых не раскрывается. При этом до 0,5% может быть отдано розничным инвесторам. С точки зрения географии основной спрос формируется в Саудовской Аравии, доля иностранных инвесторов оценивается примерно в 10,5%.



С помощью IPO Saudi Aramco сумела привлечь $25,6 млрд, что является рекордом на рынке IPO. До сегодняшнего дня рекорд по IPO принадлежит китайскому интернет-гиганту Alibaba, объем размещения которого в 2014 г. составил $25 млрд. Если рейтинг составлять среди локальных компаний Саудовской Аравии, то последнее масштабное IPO было в 2013 г., в ходе которого National Commercial Bank (NCB) привлек $6 млрд.

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