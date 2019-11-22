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Новости oilru.com
Газопроводы
"Северный поток 2" и "Турецкий поток" запустят независимо от санкций США
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«Нефть России», 11.12.19, Москва, 10:02 Российские проекты "Северный поток 2" и "Турецкий поток" будут запущены независимо от американских санкций, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Уверяю вас, что ни "Северный поток 2", ни "Турецкий поток" не остановятся", - сказал Лавров на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
Комментируя проект военного бюджета США, Лавров выразил мнение, что "конгресс сейчас обуревает желание сделать все, чтобы разрушить наши отношения". Он подчеркнул, что российская сторона привыкла к подобным нападкам и знает как на них реагировать.
Газопровод "Турецкий поток" будет запущен в начале января 2020 года. По нему российский газ будет поступать через Черное море в Турцию, а затем через Турцию в сопредельные страны Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой из двух ниток газопровода составит 15,75 млрд куб. м газа в год.
Достраиваемый газопровод "Северный поток-2" проходит по дну Балтийского моря. Через него российский газ будет поступать потребителям в Европе. Предполагается, что он будет запущен в середине 2020 года. Пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Учредителем и владельцем контрольного пакета акций компании-оператора проекта - Nord Stream 2 AG является "Газпром". В консорциум входят также французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall.